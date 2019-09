Knižní novinky v podzimním hávu: Rodina odvedle a Sokyně z Versailles

Podzim za oknem, chundelatá deka, horký čaj a lenošení ve vašem oblíbeném křesle... Něco vám chybí? Přece čtivá kniha podle vašeho přání. S literární inspirací pomohou knižní novinky, které jsme pro vás připravili na třetí zářijový týden. Snadno se začtete do románů Pravda a Rodina odvedle, jejichž atmosféra by se dala krájet. Kdo miluje lechtivé čtení, okouzlí jej Sokyně z Versailles a milovníky humoru zase Mí pacienti a další zvířata.

Pravda

Od smrti svého manžela (bohatého obchodníka Philippa Petersena) vychovává Sarah jejich společného syna sama. Když se po sedmi letech od úmrtí chotě dozví, že je Philipp stále naživu, ničemu nerozumí. Má za sebou náročné chvíle, konečně se však dokázala vyrovnat s minulostí. Nečekané zmrtvýchvstání manžela ji zastihne v nevhodnou dobu. Mají ještě šanci na společný život? Co je čeká teď? Když její muž vystoupí z letadla, Sarah zjišťuje, že je někdo jiný, než za koho se dotyčný vydává. Nejde o manžela, ale o cizince. Sarah si uvědomuje, že pokud vyjde pravda najevo, může ztratit vše - muže, syna i svůj zdánlivě harmonický život. Kniha německé autorky Melanie Raabe vyšla v nakladatelství Kalibr.

Rodina odvedle

Essie má dokonalý život: milujícího manžela, krásný domov, žije v dobré čtvrti. Navíc její báječná babička vnoučata zbožňuje... Co tady nehraje? Jednoho dne se do sousedství přistěhuje záhadná Isabelle, což neunikne zvědavému okolí. Kdo je ona svobodná žena? Kde pracuje? A proč si dům pouze pronajala a nekoupila ho jako všichni ostatní? Essie a Isabelle se velmi sblíží a začíná být zřejmé, že Isabellino přistěhování není pouhá náhoda. Román americké spisovatelky Sally Hepworth vydalo nakladatelství Ikar.

Sokyně z Versailles

Roku 1730 vládne ve Francii mír a králi Ludvíkovi, dvacetiletému pohlednému muži, leží svět u nohou. V Paříži se na okraji slavného Boloňského lesíka koná pouť, na níž se díky proroctví seznámí jistá mladá dívka se svým osudem. Vydá se na cestu do výšin, kam vystoupilo nemnoho žen, a klesá do hlubin, kam by se jen málokdo odvážil. Volné pokračování škádlivých Sester z Versailles znovu ukazuje, že zatímco se v Evropě válčilo, ve Francii se věnovali milostným pletkám a hrátkám. Historický román z pera britské autorky Sally Christie vyšel v nakladatelství Ikar.

Mí pacienti a další zvířata

Autorka knihy je spisovatelka a veterinářka. Když se přistěhovala do Ameriky, začala zde kariéru veterinární lékařky se specializací léčení malých zvířat. V autobiografickém svazku líčí s humorem i sentimentem příběhy ze života svých zvířecích pacientů. Jsme svědky vývoje nejisté studentky, která se obává každého složitějšího úkolu, a její proměny v sebevědomou lékařku. Je svému poslání zcela oddaná, stejně jako svým pacientům. Spisovatelka momentálně žije v San Diegu - a když zrovna nevyšetřuje či nepíše, tráví čas se svou rodinou: manželem, dcerkou, třemi kočkami a dvěma psíky. Dílo britské literátky vydalo nakladatelství Ikar.