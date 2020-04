Knižní novinky: Zimní oheň nebo Teplo domova

Napětí, akci, humor nebo společenský román nabízejí dubnové knižní novinky. Vybrat si může opravdu každý. Dobrou knihou se zajímavou zápletkou si můžete zpestřit teplé počasí nebo den strávený doma. Pro milovníky napětí jsme vybrali dva thrillery. Ve stínech od skotského spisovatele G. R. Hallidaye nebo Zimní oheň od již známého švédského autora Anderse de la Motteho. Inspiraci načerpají i čtenáři preferující domácí tvorbu. Vybrat si mohou prvotinu autorky Ivy Hadj Moussa nazvanou Šalina do stanice touha nebo originální román od Marka Šindelky s názvem Chyba. Pro čtenáře, které zajímají společenské romány o současném dění, jsme vybrali knihu Teplo domova.

Ve stínech

Ve stínech od spisovatele G. R. Hallidaye je kniha plná napínavých momentů, které dokresluje temná krajina Skotské vysočiny, v jejíchž mlhách se nejen ztrácí ostrovy v průlivu Minch, ale postupně se začali tajemně ztrácet i lidé. Jedním z nich je i šestnáctiletý Robert, který přijde jako obvykle domů, zavře se v pokoji a pak beze stopy zmizí. Mezitím inspektorka Monica Kennedyová vyšetřuje případ vraždy. Intuice jí napovídá, že nalezené tělo nebude jedinou obětí vraha. Sociální pracovník Michael Bach zoufale pátrá po svém klientovi, který mu napsal podivnou esemesku a teď je již sedm dní nezvěstný. Co všechno tyto tři příběhy spojuje? Detektivka plná napětí vychází v nakladatelství Host.

Šalina do stanice touha

Iva Hadj Moussa je česká reklamní textařka. Její prvotina Šalina do stanice touha je plná nemilosrdného humoru. A ne jen tak ledajakého. Místo moudrého a laskavého by se čtenáři měli připravit na pořádnou porci jízlivé a ironické zábavy. Redaktorka lifestylového magazínu Sandra a věčně nezaměstnaný Mirek mají problém jako všichni ostatní - chybějí jim peníze, u Sandry je to i popularita na sociálních sítích. Když se však Sandra seznámí se skladatelem Johannesem, v hlavě se jí utvoří nelítostný plán, který má jejich neutěšenou situaci změnit. A jak to již u takových plánů bývá, život jim obrátí vzhůru nohama. Humoristická kniha od české autorky vychází v nakladatelství Host.

Teplo domova

Teplo domova od Kamily Shamsieové je knihou o věrnosti a lásce. Ústředním motivem je tragický příběh přistěhovalecké rodiny žijící v Londýně. Isma vyrostla ve Velké Británii, po matčině smrti se starala o své dva sourozence - dvojčata Aneeku a Parvaize. Teď konečně nastal pro Ismu čas, aby si splnila vlastní sny, ale strach o její sourozence ji neopouští. Zvláště když se Parvaiz rozhodne odjet do Sýrie a vydat se cestou džihádisty. Co pro něj jeho sestry mohou udělat a jak ho zachránit? Knihu zabývající se současnými problémy o střetu dvou kultur vydalo nakladatelství Host.

Chyba

Chyba je originální knihou od českého spisovatele Marka Šindelky. Hlavní hrdina příběhu Kryštof je podivín, jeho život je ovlivněn strachem z rostliny zvané bolševník. Plevele, v jejímž těle se nachází jedovatá míza. Ve škole je Kryštof za samotáře a postupně propadá světu rostlin. Jednoho dne objeví černý trh s vzácnými rostlinami a stává se obchodníkem s vymírajícími rostlinnými druhy. Za dopadení mu hrozí obrovské pokuty a několikaleté tresty. Když potká svou starou lásku, rozhodne se přijmout poslední zakázku, aby vydělal dostatek peněz. Do Evropy musí z Japonska převést poslední exemplář jedné parazitické rostliny. Chyba od Marka Šindelky vychází v nakladatelství Odeon.

Zimní oheň

Anders de la Motte je úspěšný švédský spisovatel krimi thrillerů. Za svůj debut Game si vysloužil mnohá ocenění. Teď přichází s novým psychothrillerem nazvaným Zimní oheň. Jednoho dne roku 1987 postihla městečko na jihu Švédska tragédie. Zábava v místní tančírně skončí smrtí jedné z dívek a požárem. Vyšetřování případu znesvářilo a rozdělilo obyvatele městečka. Ke zločinu se přiznal místní mladík. Ale je opravdu vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá? O třicet let později se na místo vrací Laura Aulinová, která do městečka jezdila za svojí tetou. Byla zde i onu osudnou noc, ale na nic z ní si nepamatuje. V současnosti v městečku znovu řádí žhář, mají tyto případy něco společného s tím v minulosti? Podaří se Lauře během jejího pobytu osvětlit starou tragédii a možná zabránit novým? Napínavý román vychází v nakladatelství Kalibr.