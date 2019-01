Komiks o Tarzanovi vyšel poprvé před devadesáti lety

Je označován za jednu z nejznámějších literárních postav vůbec, jeho příběhy byly sepsány do více než dvou desítek knih a staly se také předlohou pro řadu filmových i rozhlasových zpracování. Postava Tarzana, neohroženého a inteligentního mladíka z džungle se poprvé objevila v příběhu Tarzan z rodu opic, jenž začal vycházet nejprve v roce 1912 v časopise, o dva roky později i knižně. Před 90 lety, 7. ledna 1929, pak vyšel první komiks o Tarzanovi.

Tarzan je potomkem anglického lorda Greystoka, kterého se po tragické smrti rodičů v Africe ujmou opice v pralese a vychovají ho spolu se svými mláďaty. Díky své síle a důvtipu se chlapec stane nejmocnějším tvorem džungle. Po setkání s lidským druhem se nechá přesvědčit k návratu do civilizace a odjede do Anglie, kde je místní smetánce představen jako John Clayton a zamiluje se do půvabné Američanky Jane Porterové. Změní se v gentlemana, získá šlechtický titul a narodí se mu syn Jack, který se postupně stává stejně silným a obratným jako jeho otec. V pozdějších příbězích zažívá Tarzan četná dobrodružství znovu v africké džungli, kde pomáhá spravedlnosti.

Stvořitel Tarzana, americký spisovatel Edgar Rice Burroughs se k psaní dostal náhodou po barvité kariéře: byl vojákem, policistou, kovbojem, zlatokopem i obchodníkem. Trápen nespavostí si vymýšlel nejrozmanitější fantastické příběhy; v peněžní tísni je začal rovněž psát a prodávat populárním časopisům. První sérii umístil na Mars, hrdinou druhé se stal právě Tarzan. Burroughs zemřel v březnu 1950 a kromě milionového majetku po sobě zanechal i město jménem Tarzan (dnes je součástí Los Angeles). Burroughs napsal celkem 25 příběhů o Tarzanovi, dva z nich vyšly až posmrtně.

První komiksové stripy o Tarzanovi z roku 1929 ilustroval Kanaďan Hal Foster. V roce 1931 začal komiks vycházet jako celostránková příloha nedělních novin, jejím autorem byl Rex Maxon. Na kresbě Tarzana se od té doby vystřídala řada známých kreslířů, z nichž asi nejznámější byl Američan Burne Hogarth.

Od roku 1912 inspirovala Burroughsova kniha vznik kolem 50 filmových děl, v nichž se jako nejznámější herecký představitel Tarzana do povědomí asi nejvíce vryl ve 30. a 40. letech olympijský vítěz v plavání Johnny Weissmuller, kterého producenti obsadili postupně do dvanácti filmů. Mezi oblíbené představitele krále džungle patřil také Lex Barker, pozdější filmový Old Shatterhand, který roli údajně dostal mimo jiné i proto, že uměl skvěle řvát. V další slavné verzi z roku 1984 si Tarzana zahrál Christopher Lambert, pro něhož to byla jedna ze životních rolí. Zatím posledním filmovým Tarzanem byl švédský svalovec Alexander Skargard, který exotického hrdinu ztvárnil ve snímku Legenda o Tarzanovi (2016).

V roce 1999 se Tarzanův příběh poprvé objevil v animovaném disneyovském snímku, k němuž zkomponoval, natočil a nazpíval veškerou hudbu britský hudebník Phil Collins. Za titulní píseň You'll be in my Heart (Budeš v mém srdci) získal Collins v roce 2000 Oscara.