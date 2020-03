Král detektivek Jo Nesbø slaví narozeniny

První knihu vydal v sedmatřiceti letech. Předtím se Jo Nesbø živil prodejem na burze i zpěvem v norské rockové kapele, měl také nakročeno ke kariéře profesionálního fotbalisty. Ale pak stvořil svérázného detektiva Harryho Holea a život se mu převrátil naruby. Jeho temné thrillery byly přeloženy do padesáti jazyků a obdržely mnohá ocenění. Spisovatel a hudebník slaví v neděli 29. března šedesátiny.

Nesbø patří k nejoblíbenějším autorům vlny severské krimi, která před se časem přelila Evropou, jeho knih se už prodalo 28 milionů. Také v ČR má mnoho čtenářů, prodeje jeho knih přesahují desetitisícovou tuzemskou hranici bestselleru. Kromě dramatických příběhů v nich čtenáři najdou i spoustu odkazů na popkulturu, zejména hudbu a filmy.

Hlavním hrdinou série Nesbøvých detektivek je drsný a samotářský detektiv Harry Hole, podle svých nadřízených nejlepší kriminalista policie v Oslu, se svéráznými metodami a přístupem. V prvotině s názvem Netopýr (1997) Holea vyšlou do australského Sydney, aby místní policii pomohl s vyšetřováním znásilnění a vraždy mladé ženy.

Po Švábech (1998) následovala Červenka (2000), jako první převedená v roce 2005 do češtiny v nakladatelství MOBA, tehdy pod názvem Červenka nese smrt. V roce 2002 následoval román Nemesis, jenž v roce 2011 zahájil Nesbøvu popularitu mezi českými čtenáři. V dalším románu, Pentagram (2003), se pak část děje odehrává i v Praze.

Zatímco Spasitel (2005) sleduje příběh chorvatského nájemného vraha, ve Sněhulákovi (2007) se Harry utká s nebezpečným protivníkem, stejně tak jako v Levhartovi (2009), kde se děj opět přesouvá mimo hranice Norska, tentokrát do Afriky i Hongkongu. Zápletka Přízraku (2012) poté přechází do dalšího dílu, kterým je Policie (2013).

Tento desátý díl série opět přináší dramatický děj plný zvratů a sarkastický Hole v ní pátrá po vrahovi několika žen, které si domluvily schůzku prostřednictvím seznamky. A po jedenácté Žízni (2017) je zatím posledním titulem série Nůž z loňského roku, jeden z nejtemnějších Nesbøvých románů.

Podmanivý hlas Hynka Čermáka

Tuzemským exkluzivním vydavatelem knih Joa Nesbøho je nakladatelství Kniha Zlín. Jeho majitel Marek Turňa narazil na spisovatele náhodou, když si v Londýně koupil knihu Nemesis a okamžitě ho uchvátila. Nesbø zaznamenal velmi rychle úspěch i u českých čtenářů. Harry Hole v ČR ožívá také v podobě mluveného slova - audioknihy čte mistrně herec Hynek Čermák.

Kromě detektivní série s Holem napsal Nesbø i jiné samostatné knihy, například v roce 2015 dvoudílnou sérii útlých noirových detektivek Krev na sněhu, v němž čtenáře přivádí do podsvětí Osla 70. let 20. století, ve druhém díle pak až na daleký sever Norska, do takřka opuštěných míst obydlených svéráznými, silně věřícími lidmi zvyklými prát se s přírodou.

Psaní knihy je pro Nesbøho něco jako být v milostném vztahu se ženou: "Na začátku jste v euforii. Všechno je nové, téma, žena, poznáváte se. Pak ale přijdou pochyby - je to opravdu ono? A jediné, co vám zbývá, je doufat, že to bude nejlepší vztah, který jste kdy měla. Pokud se tohle povedlo, je čas ji opustit, knihu i ženu," uvedl v jednom rozhovoru.

Rád chodí psát do kaváren, kde si nemůže tak jednoduše najít jinou vedlejší aktivitu. V roce 2012 při návštěvě Prahy (podruhé tu byl v květnu 2015) také prohlásil, že nejlépe se mu prý píše na letištích, je šťastný, když má let zpoždění, protože o to víc z nové knihy napíše.

Mohl být fotbalistou

Syn knihovnice, narozený 29. března 1960 v Oslu, nejdřív propadl fotbalu, v rodném Molde hrál úspěšně první ligu, když si ale poranil šlachy, se sportem skončil. Vystudoval ekonomii a stal finančním analytikem, hrál v populární kapele Di Derre. A pak se pustil do psaní.

Malí čtenáři si oblíbili Nesbøvy humorné dětské knihy, jejichž hlavním hrdinou je excentrický doktor Proktor čekající na svůj velký objev. A úspěch slavil spisovatel i se svým thrillerem Lovci hlav z roku 2008, jehož filmová adaptace se o tři roky později stala komerčně nejúspěšnějším norským filmem všech dob. Hollywood zase v roce 2017 natočil adaptaci Sněhuláka, kde tajemné vraždy vyšetřuje Michael Fassbender.