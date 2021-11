Kvůli šikaně utekla z Česka do Itálie, teď je z ní úspěšná spisovatelka, numeroložka a koučka

Monika Ben Thabetová je afročeška, která dětství prožila v Lysicích u Brna. Nyní už žije více než 23 let v Itálii, kam emigrovala z Česka kvůli rasově motivovaným útokům, které už nehodlala dále snášet. Během pobytu v cizině na sobě začala Monika pracovat a dnes je z ní mimořádně úspěšná spisovatelka, numeroložka a koučka, na kterou se obracejí nejen celebrity, ale i velké mezinárodní firmy. Kromě toho Monice vyšla v Itálii kniha "Uno, Due Tre Parliamo di Te !" , v Kanadě kniha "The Secret of Numbers" a čeští čtenáři se mohou něco více o jejich schopnostech dozvědět v knize "Tajná moc čísel".

Jako dcera Češky a Súdánce to Monika vyrůstající v malé vesnici na Moravě, kam se s maminkou přestěhovaly po návratu z Afriky, neměla jednoduché. Ve škole i v pozdějším životě čelila posměškům kvůli barvě pleti. "Od negativních myšlenek mě ochránilo až to, že jsem si začala vážit sama sebe. To ostatně radím i všem ostatním. Ať si uvědomí, že jsou jedinečné osobnosti. Myslím si, že je důležité přijmout, že když se k nám někdo chová špatně, může to být jen proto, že je sám zaslepený vlastním trápením nebo bolestí. Proto je důležité nesoudit a přijímat ostatní takové jací jsou," říká Monika.

Šikana na základní škole

Většina z nás si ani ve snu nedokáže představit, čím si musela Monika projít. Kromě ponižování ze strany spolužáků neměla zastání ani u některých učitelů, kteří jí často dávali najevo, že je "jiná". Drobná dívenka, která už jako malá prodělala během svého krátkého pobytu v Súdánu malárii a žlutou zimnici, nejen že neměla moc kamarádů, zároveň musela doma řešit potíže s nevlastním otcem, který byl velmi nemocný.

Emigrace i po Sametové revoluci

I když se situace nástupem na střední školu u Moniky zlepšila, stále se potkávala s lidmi, kteří se k ní nechovali dobře. Zlom nastal až v době, kdy jako maminka tříleté dcery, udělala zásadní rozhodnutí a spolu s malou holčičkou emigrovala do Itálie, kde získala deset let po Sametové revoluci status politického uprchlíka. Ten však poté, co Česká republika vstoupila do EU, vrátila. Začátky v cizí zemi ale nebyly jednoduché. "Moje touha prosadit se a mít dobrý život byla obrovská. Vždy, když jsem myslela, že jsem už na samotném konci, přišel nový začátek," vypráví Monika.

Když se Monice konečně začalo dařit, absolvovala vyšší odbornou školu jako zubní asistentka. Následně studovala merchandising a účastnila se kurzů marketingu a komunikace na Universitá Bocconi v Miláně. Zlom v jejím životě nastal díky numerologii a využívání znalostí čísel. "Dnes se věnuji koučingu a numerologii a píšu o ní knihy, protože jsem své numerologické znalosti používala vlastně v každém zaměstnání a vždycky mi pomohly rychleji vystoupat vzhůru," prozrazuje Monika, která dnes vybudovala vlastní koučovací systém. "Systém, který používám spočívá v tom, že nejdříve do detailu analyzuji datum narození klienta a následně si domluvíme osobní nebo online rozhovor. Na základě toho, co mi čísla z data narození o daném člověku prozradí, s ním pak začnu pracovat. Na prvním sezení zpravidla odhalíme problémy, které si v sobě lidé skrytě nesou, nahlédneme do podvědomí, do prožitků a emocí. Je to velmi individuální. Následně si domluvíme další setkání a začneme řešit přístup k životu, pohled na realitu a způsob komunikace. Je důležité, aby si každý člověk uvědomil, že si díky správnému nastavení mysli může sám začít tvořit vlastní realitu. Svou osobní verzi okolního světa. V tom je numerologie opravdu jedinečná," vysvětluje Ben Thabetová, pro kterou je numerologie obrovský dar, kterého si nesmírně váží a sama říká, že na ni čísla doslova mluví.

Nejen jednotlivci, ale i velké firmy

Na Moniku se během její kariéry obracejí jak jednotlivci, tak i velké firmy. "Majitelé firem se na mě také často obracejí i s tím, abych jim vytvořila tzv. numerologický kalendář. Ten jim pomáhá zvolit vhodný okamžik pro novou investici, představení nového produktu, reorganizaci a personální změny nebo kdy investovat do reklamy a kdy na peníze naopak nesahat," uvádí Monika.

Tajná moc čísel

O tom, že její systém s čísly opravdu funguje se mohou přesvědčit i čtenáři knihy Tajná moc čísel. Ta obsahuje Moničin příběh a její cestu za úspěchem a zároveň nabízí možnost seznámit se s numerologickou tabulkou a postupem, jak s ní pracovat. "Všichni, kdo to vyzkouší, se budou divit, že vše opravdu sedí na 99 %. Já sama se při každém výpočtu a konzultaci ještě i po 30 letech, kdy se číslům věnuji, nepřestávám divit přesnosti výkladů. Proto si myslím, že by kniha neměla chybět v žádné domácnosti nebo na pracovišti, tak jako dřív Domácí lékař. Jen bych doporučila nepřeskakovat a poctivě si ji přečíst od začátku až do konce," uzavírá spisovatelka a numeroložka.