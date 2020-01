Literární cenu Costa za román dostal Jonathan Coe

Britskou literární cenu Costa v kategorii román získal Jonathan Coe, který se v knize Middle England (Střední Anglie) věnuje událostem kolem referenda o odchodu Británie z Evropské unie z roku 2016. Na rádiu BBC 4 organizátoři prestižních cen oznámili i vítěze v dalších čtyřech kategoriích: poezie, debutový román, kniha pro děti a biografie. Celkový vítěz bude oznámen 28. ledna.

V kategorii poezie zvítězila Mary Jean Chanová se sbírkou Flèche, jejíž název podle předsedkyně poroty Suzannah Lipscombové odkazuje nejen na francouzské slovo pro šíp či hrot, ale i na stejně znějící anglické slovo flesh (maso). Vítězkou kategorie debutový román se stala Sara Collinsová s historickým románem The Confessions of Frannie Langton (Přiznání Frannie Langtonové).

Cenu za knihu pro děti dostala Jasbinder Bilanová za příběh z Himalájí Asha & the Spirit Bird (Asha a pták duchů). V kategorii biografií zvítězil Jack Fairweather s knihou The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz (Dobrovolník: Pravdivý příběh hrdiny odboje, který proniknul do Osvětimi). Kniha popisuje příběh polského vojáka Witolda Pileckého, který se v roce 1940 nechal dobrovolně zavřít do nacistického vyhlazovacího tábora.

Každý z výherců kategorie získá cenu dotovanou 5000 librami (téměř 150 tisíc korun). Všech pět autorů nyní postupně vystoupí ve vysílání rádia BBC 4. Poslední lednové úterý pak stanice oznámí celkového vítěze.

Literární ceny Costa mohou získat anglicky psané knihy autorů z Británie a Irska. Celkové vítězství je spojeno s finanční odměnou 30 tisíc liber (890 tisíc korun).

Loni se celkovým vítězem stal oxfordský profesor anglistiky Bart van Es. V knize The Cut Out Girl (Vynechaná dívka) sepsal osud židovské dívky, kterou během druhé světové války ukrývala v Nizozemsku cizí křesťanská rodina. Tou byla rodina jeho prarodičů. Sama hlavní hrdinka Lien de Jongová se předávání literární ceny loni osobně zúčastnila.