Londýnské podsvětí ožívá, je třeba povolat detektiva Arrowooda

Zatímco londýnská smetánka chodí za Sherlockem Holmesem. Pro ostatní je tu detektiv Arrowood. Spisovatel Mick Finlay uvádí na český trh svou úvodní knihu detektivní série. Knihu s názvem Detektiv Arrowood, kterou vydalo nakladatelství MOBA, přeložila do češtiny Petra Pechalová.

Píše se rok 1895. V Londýně boháči pořádají opulentní večírky, zatímco ty nejchudší svádí svět zločinu, drog a prostituce. V ulicích řádí sériový vrah. Politikové jsou zapleteni do finančních a sexuálních skandálů. Policie neoplývá dostatečnými zdroji, aby zvládla ukočírovat vše, co se v hlavním městě děje. Lidé z vyšších vrstev si chodí pro pomoc ke slavnému detektivovi Sherlocku Holmesovi. Ale v přelidněném jižním Londýně, kde jsou zločiny mnohem špinavější, se lidé obracejí na soukromého vyšetřovatele Williama Arrowooda.

Jednoho chladného letního dne tak na jeho dveře zaklepe mladá Francouzka Caroline, která pohřešuje bratra Thierryho. Ten, jak se brzy ukáže, pracoval pro šéfa místního podsvětí a beze stopy zmizel. Pátrání přivádí Arrowooda a jeho asistenta Barnetta do stále nebezpečnějších situací, několikrát musí čelit gangu zabijáků i zkorumpovaným policistům, a navíc zjistí, že slečna Caroline je velmi obratná lhářka...

Detektivka si již získala řadu kritiků. Britský deník The Times charakterizuje knihu takto: "Nový viktoriánský noir román překypuje energií a důvtipem. Autor rozhodně nešetří gangstery, opilci, hambatými obrázky a irskými teroristy." Spisovatelova prvotina dostala do kolen i novináře z The Times of London. Ti napsali, že Arrowood není dokonalým hrdinou, ale zcela si čtenáře podmaní. "Jeho příběh je plný nebezpečí a zvratů, jimiž autor proplouvá s neuvěřitelnou elegancí. Finlayův debut předznamenává začátek nové série, o kterou se fanoušci historické detektivky poperou."