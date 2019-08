Málo čteme, jak to změnit? Jedním z viníků je internet

Závislost na internetovém připojení, potažmo na sociálních sítích má řadu negativních dopadů. Jedním z nich je i ten, že méně čteme knížky. Myslíme si, že jsme zaneprázdněni a nenajdeme si chvíli času na čtení. Anebo se snažíme číst, ale pořád nás vyrušují nějaká upozornění vyskakující na mobilu a nedokážeme se do příběhu na papíře pořádně ponořit. To je dnešní problém zejména mladé generace. Server The Guardian tak sepsal šest různých tipů, jak schopnost sociálních sítí neustále rozptylovat pozornost člověka, vyřešit.

Sledujte stránky s knihami na sociálních sítích

Budete-li na instagramu sledovat účty, které neustále sdílejí něco s knihami, tak se lépe navodíte na vlnu knihomola. Například se nadchnete pro různé knižní výzvy. A pokud jste dlouho nic nečetli a nevíte, s jakou knihu byste mohli začít, tak se můžete inspirovat na instagramových účtech, jako je třeba Book of the Month nebo Books on the Subway.

Čtěte to, co chcete číst

Dlouho jste nic nečetli a chcete se k nějaké knize "dokopat"? Vytyčit si příliš vysoké cíle rozhodně není ideální cesta. Pokud vás baví sci-fi, tak si prostě přečtěte sci-fi. Máte nějakého oblíbeného autora, jehož styl vám sedí? Tak se k němu vraťte a přečtěte si něco od něj. Máte rádi spíše kratší nežli delší knihy? Tak se vrhněte na nějakou stostránkovou jednohubku. Rozhodně se nenuťte do knihy, jež vás tolik neoslovuje, byť je třeba širokou veřejností za něco oslavována.

Zajděte si do knihovny

Knihovny umírají, konstatuje The Guardian. Spoustě lidem knihovna už pomalu ani nevyvstane na paměti, pokud se nejedná o studijní účely. Přitom knihovna je to pravé místo pro relaxační čtení. Nikdo vás neruší, máte tam perfektní klid a navíc máte k dispozici tisíce děl zdarma.

Udělejte si seznam knih, které chcete přečíst

Sepsat si seznam knih, které vás zaujaly a chtěli byste si je přečíst, může být skvělým motivátorem. Angličanům či Američanům k tomu perfektně slouží stránka Goodreads, u nás v Česku zase máme Databázi knih, kterou můžeme označit jako knižní verzi Československé filmové databáze. Můžete si tam naklikat, co všechno jste už přečetli, co hodláte číst nebo si přidávat do přátel zajímavé čtenáře, u nichž se můžete inspirovat.

Vyzkoušejte audioknihy

Pokud se opravdu nedokážete na čtení soustředit, nebo si na to nedokážete vymezit chvíli času, tak je audiokniha skvělým řešením. I když někteří to nepokládají za pravý čtenářský prožitek, pořád vstřebáváte stejné informace jako z papírové knihy. A navíc u toho můžete dělat jiné věci: vařit, cestovat či jít na procházku.

Čtěte v mobilu

Otevřít si v mobilu nějakou knížku je stejně snadné jako zapnout twitter. Pokud opravdu nejste schopni nějakou dobu vydržet bez mobilu, řešení je nasnadě: nahrajte si knížky do něj. Takzvané e-knihy nemusí být zrovna levnou záležitostí, pro někoho to ale může být jediná cesta, jak se opravdu ke čtení přimět, uzavírá The Guardian.