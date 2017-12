Mám toho dost! Ochránkyně zvířat Bardotová kritizuje Macrona

Brigitte Bardotová uvede v lednu novou a zřejmě poslední knihu. Ponese název Larmes de combat (Slzy boje) a půjde prý o zhodnocení boje za práva zvířat ve Francii, kterému Bardotová zasvětila poslední desetiletí svého života. Bývalá hvězda stříbrného plátna to oznámila francouzským médiím v úterý, zároveň v otevřeném dopise vyzvala francouzskou vládu k přijetí opatření zajišťujících lepší zacházení se zvířaty.

"Ve svém otevřeném dopise upozorňuji na všechno, co dělají evropské země pro zvířata. Všechny dělají něco - až na Francii, mou zemi. Jsem známá po celém světě jako ochránkyně zvířat. Je skandální, že má země nedělá nic," vysvětlila deníku Le Parisien nyní 83letá hvězda filmů 50. a 60. let.

Vzkaz francouzské vládě pařížský list otiskl dnes. Nadace Brigitte Bardotové v něm vyjmenovala státy Evropy, které zakázaly štvanice, chov zvířat na kožešinu, vykořisťování divokých zvířat v cirkusech či porážku zvířat bez omráčení. "A Francie?" táže se na závěr dopisu Bardotová.

Médiím si také bývalá herečka stěžovala na současnou vládní politiku v otázce ochrany zvířat. "Situace zvířat je páté kolo u prezidentského vozu! Mám toho dost! Napsala jsem Macronovi dva otevřené dopisy. Žádnou odpověď jsem nedostala," řekla agentuře AFP. Prezident Emmanuel Macron podle ní nemá se zvířaty žádný soucit, když prý u zámku Chambord "blahopřeje myslivcům nad jejich ještě teplou kořistí".

Své "hluboké znechucení" zaznamenala Bardotová i v nové knize, jakési "knižní závěti", která vstoupí do prodeje 25. ledna. "Bude to zhodnocení mého života. (...) Další knihu už nikdy nenapíšu. Bude to vyčerpávající úvaha o mém pohledu na věci, na společnost, na způsob, jakým je spravována, a na způsob, jakým se v mé zemi zachází se zvířaty," uvedla. Dosud poslední kniha jí vyšla v roce 2003 a AFP připomněla, že Bardotová v ní polemizovala se zastáváním radikálních stanovisek.

V úterý rovněž nadace Bardotové spustila kampaň proti nošení kožešin vylepením fotografií muže v kabátu se zkrvaveným kožešinovým límcem a popiskem "Zvířata mám rád... mrtvá!". "Je mi 83, už mi nezbývá moc času. Než se připojím k Johnnymu (nedávno zesnulému zpěvákovi Hallydayovi), chtělo by to aspoň jedno zadostiučinění," konstatovala Bardotová.