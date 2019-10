Martin Vopěnka píše ve svém sci-fi románu o lidském vědomí

O vzájemném propojení podobném tomu, kdy například dva lidé na sebe ve stejnou dobu myslí, píše mimo jiné ve své knize Láska v čase bezsmrtnosti Martin Vopěnka. Ve světě často překládaný spisovatel do nového románu promítl své zkušenosti ze studia fyziky a matematiky i z četby knihy o kvantové fyzice a teorii strun. Využil své úvahy o podstatě lidského vědomí a o tom, jak je propojené s celým vesmírem.

"Mentální propojení jako lidé často prožíváme, skoro každý má v malém nějakou zkušenost s přenosem myšlenek a současná fyzika na to nemá žádnou odpověď," řekl Vopěnka.

Ve sci-fi románu Láska v čase bezsmrtnosti jsou jeho hrdinové Ron a Jelsa příslušníci rozdílných lidských civilizací v galaktickém věku. Základní otázka, o kterou se vedou spory, se týká se nesmrtelnosti a posmrtnosti. Zatímco Ronova civilizace obývající planetu Syrus věří v pokračování života v nebeském řádu, Jelsina civilizace Oxydu usiluje o nesmrtelnost a opravdu se jí daří lidský život prodlužovat. Předmětem boje obou znepřátelených lidských civilizací jsou pak otázky, zda stát o nesmrtelnost, jak vypadá bezsmrtnost, nebo co se po životě stane s lidským vědomím.

"Ve svých knihách potřebuju mít postavu, se kterou se mohu citově provázat. V řadě příběhů jsem se cítil být rodičem nějaké postavy, ale až na výjimky to není žádná autobiografie. Ale zrovna Láska v čase bezsmrtnosti je můj jediný román napsaný s velkým odstupem. Nechybí mu však emoce, což ho odlišuje od běžné sci-fi," uvedl autor, který do románu vložil teorii o kvantově-duchovní podstatě lidského vědomí.

Vopěnka patří k často překládaným českým autorům. Právě mu vychází polský překlad jeho knihy Pátý rozměr, která již vyšla ve Velké Británii. Nejvíce překládaná je jeho kniha z roku 2005 Cesta do ztracena. Vyšla v Rumunsku, Polsku, Itálii a Rakousku a měla by se objevit ve Spojených státech.

Držitel Ceny učitelů

Jeho dva roky starý román Můj bratr Mesiáš byl letos přeložen do arabštiny. "Vidět svůj text v arabštině je zajímavý pocit a věc velké důvěry v překladatele, že je tam opravdu napsáno to, co jsem napsal. Každé vydání knihy v cizím jazyce znamená její další život a je pro mě důležitější než nějaké ceny," podotkl Vopěnka.

Za svoji předchozí knihu Biblické příběhy pro nevěřící děti získal Vopěnka Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství v anketě o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež. "Vlastně to byl tři týdny nejprodávanější dětský titul, ale mám podezření, že si ho kupovali rodiče především pro sebe," uvedl.

Filmová adaptace čeká Vopěnkovu knihu pro děti Spící město, o jejíž natáčení projevil zájem režisér Dan Svátek. Scénář chce Vopěnka připomínkovat, ale přímo psát ho nechce. "Podle mého není možné podruhé vstupovat do stejné knihy. Já jedu pořád dopředu a nechci se vracet," řekl člen Asociace spisovatelů, Českého Pen klubu a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů.