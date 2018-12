Memoáry Obamové trhají v USA rekordy, autorka míří do Evropy

Autobiografie bývalé americké první dámy Michelle Obamové má na americkém trhu mimořádný úspěch a řadí se k nejprodávanějším titulům memoárové literatury. Napsala to agentura AP. Kniha nazvaná Becoming vyšla před čtyřmi týdny a prodej už překročil tři miliony exemplářů.

Bývalá první dáma v knize vypráví o svém životě, včetně seznámení s budoucím manželem Barackem Obamou. Otevřeně zde však i komentuje počínání nástupce svého muže v Bílém domě Donalda Trumpa a svoji reakci na jeho zvolení.

Autorka se vydala na propagační cestu po Spojených státech, kterou vzhledem k mimořádnému úspěchu svého díla příští rok prodlouží až do Evropy, uvádí AP. V roce 2019 plánuje jednadvacet setkání se čtenáři, šest z nich má být na starém kontinentu. Za sebou má už akce v New Yorku nebo Chicagu, poslední je naplánována na polovinu května do Nashvillu ve státě Tennessee.

Podle itineráře zveřejněného v americkém tisku přijede Obamová do Evropy v dubnu a představí se v Kodani, Stockholmu, Oslu, Londýně, Paříži a Amsterdamu.