Nová kniha představí život Květy Fialové. Dílo je prokládáno dopisy

Životní osudy herečky Květy Fialové představí nová kniha. Autorem je její herecký kolega a blízký přítel Josef Kubáník. Při psaní knihy vycházel ze vzájemných rozhovorů, deníků, které si herečka psala od 16 let, a dopisů. Druhou část publikace nazvané Poslední deník Květy Fialové tvoří deník, který za herečku Kubáník psal v posledních třech letech jejího života, kdy už byla vážně nemocná.

Kniha je podle Kubáníka, s nímž Fialová hrála ve Slováckém divadle v inscenacích Harold a Maude nebo Oskar a růžová paní, věnována hereččině osobnosti. "Je o tom, jak byla velká bojovnice, velká frajerka a hlavně o tom, že na konci života, přestože měla za sebou tak obrovsky těžký život, nezatrpkla. Ona se pořád usmívala a pořád lidem dodávala naději. A když někdo říká, že mu vadí, že byla pořád šťastná a že mluvila o tom, že stáří jsou nejkrásnější léta života, pro paní Fialovou opravdu stáří bylo nejkrásnější v životě. A že to tak někdo nemá, za to ona nemůže," řekl Kubáník.

K napsání knihy ho po smrti Fialové v roce 2017 přesvědčila hereččina dcera Zuzana Hášová. "Začal jsem si také říkat, že to možná paní Fialová chtěla. Když jsme se přátelili a když ještě nebyla nemocná, tak mi mnohokrát říkala: běž se podívat do těch mých deníčků, ptej se, co chceš vědět o tom, co jsem zažila. Já jsem nejdřív nechtěl, protože jsou tam velmi osobní intimní věci, že nechcete do takových věcí nahlížet. Ona byla manipulátorka. Co chtěla, toho dosáhla. Já jsem tím začal opravdu listovat, začal jsem se ptát a vyprávění samotné posloužilo jako první část knížky, které je prokládáno deníkovými zápisky," uvedl autor.

S Fialovou si v knize spolu povídají jako dva velmi blízcí přátelé. "Vyprávění je schválně psané obecnou češtinou. My si různě skáčeme do řeči, občas odbíháme myšlenkami a myslím si, že autenticita a pravdivost rozhovoru je na tom nejcennější. Paní Fialová se nestylizuje do žádné slavné úspěšné odcházející herečky, ale do obyčejné ženské, která povídá o svých přátelích, o Václavu Havlovi, o tom, že její tatínek nezemřel na infarkt, jak vždycky tvrdila, ale násilnou smrtí," řekl Kubáník.

Úvodní část knihy je prokládána také dopisy, které našel v pozůstalosti. Fialová si v nich píše s bývalým prezidentem Havlem, spisovatelem Arnoštem Lustigem nebo herečkou Marií Rosůlkovou. Autor ale nevynechává ani dopisy osobní.

Druhou část knížky tvoří zmiňovaný poslední deník. Podle Kubáníka má sloužit lidem, které potkal podobný osud, kdy vedle sebe mají nemocného blízkého člověka a mají pocit, že jsou na to úplně sami. "Chtěl jsem, aby věděli, že na to nejsou sami v tom smyslu, že takové věci prožívají i další lidé a dokážou se s tím vyrovnat, dokážou to zvládnout," doplnil.

Publikaci doplňují desítky fotografií z rodinných alb, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány. Knihu vydává 1. září k nedožitým 90. narozeninám herečky nakladatelství Zeď.