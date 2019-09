Po premiéře filmu Nabarvené ptáče vychází audiokniha

Jako devítihodinová audiokniha vychází krátce po premiéře filmu Nabarvené ptáče jeho literární předloha. Román Jerzyho Kosińského od svého vydání v roce 1965 způsoboval kontroverze, přesto se mu dostalo mnoha význačných literárních cen. Audiokniha v podání Jiřího Köhlera a Jana Kačera je k dispozici jako mp3 ke stažení prostřednictvím digitálních distribucí i jako CD ve formátu mp3, sdělila Zuzana Turňová za vydavatelství One Hot Book.

Nahrávka má osm hodin 50 minut a doprovází ji původní hudba. Výrazný melodický motiv kombinuje klasické akustické nástroje s hutnou plochou syntezátorových rejstříků, zvuků a ruchů, reflektujících náladu vyprávění.

Podle románu natočil svůj třetí celovečerní film český režisér Václav Marhoul a s úspěchem ho uvedl počátkem září ve světové premiéře na festivalu v Benátkách. Čeští filmoví akademici téměř tříhodinový černobílý snímek poslali do boje o prestižního Oscara.

Americký magazín The Hollywood Reporter zařadil před pár dny film do výběru dvaceti nejlepších snímků z filmových festivalů letošního podzimu. Snímek, který časopis označil za "ponurý a násilný odraz krutosti lidské povahy", se tak ocitl vedle filmů, jako jsou psychologický thriller Joker s Joaquinem Phoenixem, který benátský festival vyhrál, historické drama The King, komediální drama Marriage Story se Scarlett Johanssonovou a Adamem Driverem či The Two Popes s Anthonym Hopkinsem.

Nabarvené ptáče vypráví příběh malého chlapce, kterého v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z jednoho velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice. Za okupace a ve válečném zmatku, kdy docházelo k neustálým přesunům obyvatelstva, však ztratili spojení s člověkem, který jejich dítěti našel prozatímní domov. Mezitím chlapcova pěstounka zemřela a dítě je nuceno putovat samo od vesnice k vesnici. Někdy mu lidé poskytnou přístřeší, jindy ho odeženou.

Kosiński tvrdil, že v Nabarveném ptáčeti čerpal ze svých vlastních válečných zkušeností. Přestože bývá řazen mezi postholokaustová beletristická díla, v příběhu nehrají významnou roli ani nacisté, ani systematická perzekuce židovského národa. Román se nejvíce zaobírá brutalitou, pověrami a perverzí vesničanů a měšťáků a schopností člověka páchat nejneuvěřitelnější krutosti.