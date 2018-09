Tereza Boučková napsala knihu fejetonů a chystá film

Kniha Závod s časem s podtitulem 99 nejrychlejších fejetonů od držitelky Ceny Jiřího Ortena Terezy Boučkové nabízí chronologicky sestavené texty z knihy Jen tak si trochu schnít z roku 2004, textů psaných pro deník Metro a časopis Reportér. Publikaci Boučková sestavila proto, že jí bylo líto, že některé z jejích fejetonů už nejsou k dohledání.

"Je pravda, že ty fejetony v posledních zhruba dvaceti letech vycházely v různých novinách a časopisech, ale je to nová kniha. Navíc jsem udělala opravdu poctivý výběr těch, které za to stojí," řekla spisovatelka.

Kniha je rozdělená na tři části s názvy Jen tak si trochu schnít, Nedokončeno a Závod s časem. "Snažila jsme se vybrat ty fejetony, které jsou nadčasové. Třeba fejeton o cyklistech platí stále. Vynechala jsem fejetony politické, protože ty stárnou nejrychleji," uvedla.

Novinka dostala název podle fejetonu Závod s časem, ve kterém Boučková píše o závodech dračích lodí. "Je to o závodech, kdy se naše loď veteránek pere se svými handicapy, stárnutím, vším, co nás bolí. A když dojedeme, tak vítězíme samy nad sebou. O tom je vlastně celý život," řekla.

V knize je také hodně fejetonistických pohledů na umělce, jako je Jiří Krejčík, Jiří Kylián, Marta Kubišová, Vlasta Redl, Peter Lipa, Plastic People of the Universe, Lukáš Vaculík nebo Olbram Zoubek. "Píšu o mých pocitech z jejich tvorby a životních postojů," vysvětlila.

Mezi téměř stovkou textů nechybí ani fejeton Amen, který vznikl na základě trestního oznámení na spisovatelku před dvaceti lety. Závod s časem představí na veřejných čteních. Stane se tak nejspíše až na jaře, protože autorka scénáře ke snímkům Smradi a Zemský ráj to napohled chystá další film. "Mám první verzi scénáře. Snažím se zpracovat maminčin příběh s Alzheimerovou chorobou a o tom, co to udělá s celou rodinou, Je to opět osobní téma, já už jsem asi tak nastavená," konstatovala.

K chystanému filmu má již Boučková dramaturga, režiséra a producenta. Nyní podala žádost o grant. "Zatím nevím, jestli scénář bude dobrý. Nechci ho proto dát jen tak z ruky, chystám se na setkání se spolupracovníky, a pak budu psát druhou verzi," dodala.

Boučková debutovala prózou Indiánský běh, za kterou v roce 1990 získala Cenu Jiřího Ortena. Následovaly novely Křepelice, Když milujete muže, dva soubory fejetonů a soubor povídek. Román Rok kohouta se s téměř 57 tisíc prodanými výtisky stal nejprodávanější českou knihou roku 2008 a vyšel v několika evropských zemích. V roce 2007 měla premiéru její divadelní adaptace Felliniho filmu Silnice v Klicperově divadle v Hradci Králové. V říjnu 2016 Odeon vydal autobiograficky laděný román Život je nádherný.