V minulosti si kvůli ní chtěl vzít život. Nyní s bipolární poruchou bojuje prostřednictvím knihy

David Svoboda před časem oslavil třicáté narozeniny. Málem se jich ale nedožil. Tento sympatický mladík má totiž za sebou neúspěšný pokus o sebevraždu způsobený bipolárně afektivní poruchou, se kterou se potýká už od svých dvaceti let. Druhou šanci na život se rozhodl nepromarnit a v dubnu letošního roku si ke klasické léčbě naordinoval i vlastní terapii formou psaní. O své nemoci začal nejdříve vytvářet blog pro své přátele a poté se rozhodl, že se o své postřehy podělí i s širokou veřejností prostřednictvím knihy. Jeho nápad lze nyní podpořit skrz crowdfundingový server Hithit.cz.

Ústředním tématem knihy s názvem Citlivá zpověď jednoho blázna je psychické onemocnění, které se vyznačuje střídáním manických a depresivních epizod u člověka. Mezi známé osobnosti, které touto poruchou trpěli, patří například Petr Muk, Miloš Kopecký nebo Ernest Hemingway. Hlavním cílem díla je přiblížit lidem život se závažným psychickým onemocněním a naučit je nevzdávat se. "Kniha je určena všem, kdo si jí budou chtít přečíst, ale předpokládám, že největší skupina lidí, budou osoby, které se samy potýkají nebo si prošly určitými problémy. Hlavním poselstvím je to, že by se člověk neměl nikdy vzdávat, a to ani když se ocitne na úplném dně. Vždy je naděje vrátit se zpět do života a žít ho naplno," říká autor knihy David Svoboda, který o tom sám ví své.

Kniha má celkem 18 kapitol plus závěr a odehrává se střídavě kapitola po kapitole ve dvou časových linkách - počátky nemoci až závěr knihy; autorovo dětství až počátek nemoci. Jsou v ní veselé i smutné momenty, zkušenosti s pobytem na psychiatrii, šokující chvíle a nechybí ani láska a postupný vývoj osobnosti. "Citlivá zpověď jednoho blázna je projekt, který vznikl na popud mých známých. Po letech prožitých se závažnou psychickou poruchou jsem totiž začal psát blog pro své blízké, které nadchl styl vyprávění i moje zážitky. Ty nyní zprostředkuji i ostatním prostřednictvím knihy," popisuje David Svoboda.

K tomu, aby se kniha dostala na pulty knihkupectví, již teď schází pouze potřebné finance. Ty se David rozhodl sehnat prostřednictvím sbírky na crowdfundingovém serveru Hithit.cz. Vybrané peníze půjdou na všechny náklady spojené s vydáním knohy. Zaplatí se z nich editor, korektura, grafika, výtisk i distribuce. "Celý život mě baví psaní, ale nikdy jsem se mu naplno nevěnoval, tímto projektem to chci změnit a pokud bude úspěšný, chci v něm pokračovat. Budu hrozně vděčný, pokud mi s tímto snem budete chtít pomoci. Pokud by se podařilo vybrat více peněz, než je cílová částka, rád věnuji nadbytečné výtisky do organizací, co o ně projeví zájem. Ať už psychiatrické zařízení nebo neziskové organizace, zabývající se psychickými onemocněními," uzavírá David.