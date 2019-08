Vyjde pokračování detektivky napsané Rowlingovou pod pseudonymem

Fanoušci úspěšné detektivní série se svérázným vyšetřovatelem a válečným veteránem Cormoranem Strikem se brzy dočkají čtvrtého dílu. Dosud nejrozsáhlejší román Roberta Galbraitha Smrtící bílá se na knižních pultech v České republice objeví 9. září. Pod pseudonymem detektivní příběhy píše slavná britská spisovatelka J. K. Rowlingová a sklidila s nimi úspěch nejen u čtenářů, ale i u kritiky.

V českém překladu Ladislava Šenkyříka čtvrtý díl vydává Kniha Zlín, která patří do skupiny Albatros Media. Krimi série s detektivem Strikem v hlavní roli, která zahrnuje tituly Volání kukačky, Hedvábník a Ve službách zla, byla přeložena do více než 40 jazyků a obsadila přední příčky žebříčků bestsellerů. Jen v České republice bylo prodáno téměř 140 tisíc výtisků, sdělila za vydavatele Linda Haburdová. Britská televizní stanice BBC podle románů Roberta Galbraitha natočila TV seriál.

"Čtvrtý román Roberta Galbraitha Smrtící bílá je ze všech příběhů detektivní dvojice Cormorana Strikea a Robin Ellacottové dosud nejrozsáhlejší. Přitom je zároveň nejtlumenější - žádné potoky krve jako v severských detektivkách nečekejte," uvedl o knize překladatel Ladislav Šenkyřík. "Tato typická anglická detektivka okouzlí důrazem na obyčejný život v britské metropoli i na anglickém venkově a přesvědčivým vykreslením prostředí jak levicové mládeže, tak temných zákoutí vysoké politiky. Ve vztahu ústřední dvojice dochází k nenápadným, ostýchavým posunům, nedorozuměním i rozpačitým zmatkům. Myslím, že příznivci Cormorana a Robin nebudou zklamáni," láká čtenáře překladatel.

Příběh začíná tím, že za detektivem Strikem jednoho dne přijde utrápený mladý muž a řekne: "Viděl jsem, jak zabili dítě." Prosí ho o vyšetření zločinu, jehož byl údajně svědkem v dětství. Třebaže je mladík zjevně duševně nevyrovnaný, jeho příběh zní věrohodně. Než ho ale detektiv stihne vyslechnout, muž v panice uteče. Strike a Robin - jeho někdejší asistentka a nyní partnerka agentury - se pustí do složitého vyšetřování, které je zavede do zákulisí britského parlamentu i do světa temných rodinných tajemství.

Autorka knížek pro děti o Harrym Potterovi vydala před šesti lety detektivku pod pseudonymem - údajně aby ji nezatížila vlastním jménem. Rowlingová pak uvedla, že chce napsat víc detektivních románů, vydávaných pod pseudonymem, než kolik vytvořila knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi.