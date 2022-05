Vyšlo pokračování životopisné knihy o zápasníkovi Frištenském

Vyšlo pokračování životopisné knihy o legendárním zápasníkovi Gustavu Frištenském, její autorkou je jeho praneteř Zdenka Frištenská. Kniha navazuje na publikaci, která vyšla před 11 lety a je doplněna o nové zajímavosti, informace a fotografie. Při mapování života tohoto světoznámého zápasníka čerpala autorka z jeho bohaté obrazové i písemné pozůstalosti. Materiálu měla podle svých slov dostatek, a to i díky pestrému a bohatému životu svého prastrýce, řekla v úterý Frištenská.

Kniha dokumentuje život jednoho z nejlepších českých sportovců všech dob, řecko-římského zápasníka Gustava Frištenského (1879-1957), který ze 2000 amatérských utkání ani jedno neprohrál. Jako profesionál vyšel vítězně z 8000 zápasů. Podle autorky kniha navazuje na publikaci vydanou v roce 2011. "Původně jsme chtěli dotisk, výsledkem je, že je téměř z poloviny nová. Dodali jsme nové fotografie a spoustu nových informací. Velkou výhodou bylo, že se zachovalo dostatek informací. Je to navíc součást mého života, to se píše zcela jinak," uvedla autorka.

Nové informace Zdenka Frištenská získala například od pamětníků při setkání Frištenských, které se uskutečnilo v roce 2017 a na které dorazila stovka příslušníků rodu Frištenských a jeho spřízněných rodových větví z celého Česka, ale také ze Švýcarska a Ameriky. V knize jsou zachyceny i aktivity za posledních deset let, které se k jejímu prastrýci pojí. "Děláme například Siláckou Litovel, která se bude nyní konat 21. května, v Lužici u Šternberka budeme 14. května odhalovat na jeho statku pamětní desku, v roce 2019 vznikl o něm také dokumentární film v režii Libuše Rudinské," řekla Frištenská.

Podkladem pro knihu se pro autorku stala také bohatá pozůstalost po jejím prastrýci, která tvoří převážnou část této knihy. "Čerpala jsem ze životních zkušeností, celý život jsem prožila v domě, kde Gustav v Litovli žil. Dodnes jsou zde věci, které ho připomínají. Ve špajzce mám třeba chlebník, který měl Gustav, nebo jeho řeznické nože. Když přijdete k nám, jsou vstupenkou do našeho domu kruhy. Kdysi to zavedl Gustav - kdo k nám přijde, musí se na kruhách vytáhnout nebo alespoň pověsit. Stále to ještě udržuji," doplnila s úsměvem Frištenská.

Jejího prastrýce, který většinu života prožil v Litovli, připomíná ve městě například po něm pojmenovaná ulice, v roce 2013 byla před sokolovnou odhalena Frištenského bronzová socha, zápasníkovi je věnována i expozice v litovelském Městském muzeu. Na jeho památku vaří místní pivovar pivní speciál Gustav. Křest knihy Silný jako Gustav Frištenský autorů Zdenky Frištenské a Pavla Ševčíka, vydavatele a nakladatele knihy, se uskuteční tuto středu v litovelském muzeu.