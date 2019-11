Z "klece" k románu

Je to uznávaná osobnost českého MMA, připravuje pro boj v kleci jedny z nejlepších zápasníků v zemi. Nyní trenér Daniel Barták doufá, že uspěje i na literárním poli. Vydal totiž horor Stinná místa.

Daniel Barták je především známý jako úspěšný trenér MMA, který má za sebou řadu úspěchů v tomto sportovním odvětví nejen jako dvojnásobný mistr České republiky, ale také jako kouč známých českých zápasníků, například Viktora Pešty nebo Magdalény Šormové. Kromě tréninků v jeho pražském Penta Gymu mu volný čas vyplňuje psaní, ať už blogů se sportovní tematikou nebo hororových příběhů. A právě jeden z nich se nyní dočkal knižního vydání. Stinná místa jsou napínavým fantaskním příběhem s prvky hororu.

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že MMA a literatura jsou dva odlišné světy, Daniel Barták je umí hravě propojovat. "Nemohu říct, že by se MMA nějak přímo promítalo do mého psaní. Ale dost často se tyto dva světy u mě prolínají, jen ne každý si toho všimne. Na tréninku se toho totiž hodně dozvím od kluků, oni vyprávějí a já poslouchám. Jejich životní příběhy, osudy nebo někdy jen rozdílné povahy mě kolikrát inspirují natolik, že je využiji do děje. Podobně je to i s místy, které si do svých příběhů vybírám. Třeba restaurace U Legionáře má předobraz v jedné brněnské, kde jsme s Viktorem Peštou jedli těsně před turnajem," poznamenává.

Bartákova hororová novinka byla pod dohledem moderátora Tomáše Vzorka pokřtěna v pražském kině Pilotů. Úspěšný život knize popřáli kmotři Kateřina Kundosaki Klinderová, účastnice reality show Projekt Y a Viktor Pešta, historicky druhý Čech v nejprestižnější organizaci UFC. A co si o nové knize myslí?

"Necítím se kompetentní, abych hodnotil jeho spisovatelské stránky. Jako trenér je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší v České republice, což není jen můj názor, ale obecně uznávaný fakt. Jako spisovatel takhle vysoko zatím ještě není, trenér je pořád na prvním místě," řekl na křtu právě Viktor Pešta.

Horor Stinná místa vyšel před pár dny v nakladatelství XYZ, které je součástí Albatros Media, největšího nakladatelského domu v České republice. Nejedná se o Bartákovu prvotinu, už v roce 2004 vyšel jeho první román Na útěku, který si ale vydal sám s nákladem pouhých osmi set kusů. V minulosti navíc některé jeho povídky vyšly v hororových antologiích a časopisech. A vypadá to, že Stinná místa nebudou posledním počinem. S nakladatelstvím XYZ má v plánu vydat minimálně jednu další knihu. V první polovině příštího roku by se tak na pultech měla objevit další, tentokrát čistě z prostředí MMA.