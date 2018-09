Zářijové knižní novinky jsou o překonávání vlastních hranic

Co by byl život bez překonávání osobních hranic? Představte si, že by vaše oblíbené knižní postavy nikdy neopustily svou komfortní zónu, žádný zajímavý příběh by jistě nevznikl. Ostatně, herec Tom Hanks by mohl vyprávět (což také udělal), když letos vydal svou první sbírku povídek. Milovníkům knih osobního rozvoje doporučujeme publikaci Nepřítel v mé hlavě, s níž porazíte i svého vnitřního kritika. S thrillerem Sama v černém lese či dětskou knihou Pady se ihned lépe vkročí do neznáma.

Neobvyklý typ (něco málo povídek)

Oscarový herec Tom Hanks debutuje coby spisovatel se sbírkou Neobvyklý typ (něco málo povídek). V sedmnácti příbězích nechává čtenáře nahlédnout do nejrůznějších osudů a světů; ať jde o milostné vzplanutí dvou přátel, nenadálý objev mladého surfaře, útrapy válečného veterána nebo třeba cestu do vesmíru. Hanksově prvotině nechybí humor, nostalgie ani propracované postavy, se kterými se snadno sžijete. Autor se s příjemnou lehkostí dotýká komplexnějších témat a v neposlední řadě nabízí poselství, jež se hodí do života: "Stojíme-li pevně nohama na zemi, je dobré si připomínat, že zem dokáže být pěkně vratká." Kniha vyšla v nakladatelství Domino.



Nepřítel v mé hlavě

Často je člověk sám sobě největším nepřítelem, to však můžete změnit. Kniha vás naučí rozpoznat vzorce myšlení a chování, které sabotují váš život a naučí vás s nimi zacházet odlišným, konstruktivním způsobem. I z největšího kritika lze mít laskavého přítele, který vám pomůže najít vnitřní sílu, jež povede k vlastní spokojenosti. Publikaci o osobním rozvoji vydalo nakladatelství Pragma.

Sama v černém lese

Neve zrovna neprožívá nejlepší období svého života. Rozešla se s dlouholetým přítelem Danielem a žalostné příjmy jí nestačí ani na nájem. Nezbývá jí tedy nic jiného, než žít u své sestry, švagra a jejich malých dětí. Jedné noci, když se vrací z nevydařeného flámu, potká na mostě tajemnou Isabelle a dají se spolu do řeči. Isabelle se bez varování vrhne do ledové řeky... Neve čeká další šok, když se po několika dnech dozví, že jí Isabelle odkázala svůj domek uprostřed lesa. Nejprve váhá, zda něco takového přijmout. Nakonec se však rozhodne stavení navštívit a ujasnit si, co bude dál. Svého rozhodnutí záhy lituje. Místo pohádkové chaloupky nachází zamřížovanou pevnost. Z koho měla Isabelle takový strach a co ji přimělo k sebevraždě? Není ve stejném nebezpečí i Neve? Thriller britské autorky Cass Green vydalo nakladatelství Ikar.

Pady

Kouzelný příběh o tom, že být odlišný vůbec neznamená být špatný. Padyho se divoká zvířata bojí, protože je jiný. Je celý bílý, vydává děsivé zvuky a barevným listím si pokrývá kožich. Odsud také jeho přezdívka - Pady, jako spadané listí. Jako list spadl ostatním zvířatům do klína, ty však o nic takového nestojí. Nikdo by se přece neměl bát! Autorka Sandra Dieckmannová vypráví o moci slov, pomoci neznámým. Její překrásně ilustrovaná kniha je výjimečným dílem o porozumění a toleranci. Publikaci vydalo nakladatelství Práh.