Zemřela spisovatelka, jež stála u zrodu fenoménu severských krimi

Ve věku 53 let ve středu zemřel indický herec Irrfán Chán, známý například z filmu Jurský svět či z oscarového snímku Milionář z chatrče. Podle agentury... více

Mluvčí Charty

Zemřel filozof a publicista Ladislav Hejdánek

Ve věku 92 let zemřel filozof, publicista a někdejší disident a mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. Uvedl to v úterý Český rozhlas, kterému to řekla Hejdánkova... více