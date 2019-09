Žena v modrém plášti: detektiv Benny Griessel od Meyera je zpět

Mezinárodně oslavovaný jihoafrickým spisovatel Deon Meyer se vrací ke svému oblíbenému detektivovi Bennymu Griesselovi v nové knize Žena v modrém plášti (The Woman in the Blue Cloak). Jde o kompaktní napínavý příběh s chytrou zápletkou, plný krystalické prózy a zemitých dialogů. Knihu, které vydalo nakladatelství MOBA, do češtiny přeložila Silvie Mitlenerová.

Na detektiva Griessela čeká tentokrát případ kombinující zmizení obrazu starého mistra s odpornou vraždou. Benny Griessel plánuje požádat Alexu Bernardovou o ruku. To znamená, že potřebuje koupit zásnubní prstýnek. A to znamená, že si na něj potřebuje půjčit. Benny má plnou hlavu soukromých problémů, když vtom ho zavolají k případu s nejvyšší prioritou. Našlo se tělo nějaké ženy, nahé a vymáchané v bělidle, vyvěšené na zdi u malebné silnice nad Kapským Městem.

Identita oběti je záhadou a stejně tak důvod k vraždě. Benny a jeho kolega Vaughn Cupido se postupně začínají propracovávat ke kořenům příběhu, které sahají až do Anglie či Holandska... A také až kamsi do 17. století.

Proč novela a proč je kniha kratší než všechny ostatní s Bennym Griesselem? "Většina mých knih má stovky stran. Žena v modrém plášti má v originále přes 31 tisíc slov. Proč? V roce 2015 mne oslovili, abych napsal "dárkovou knihu" pro holandský Spannende Boekeweek (Week of the Thriller). Její formát je novela čítající okolo 26 tisíc slov. Byla to pro mne obrovská čest a byl jsem za tuto příležitost vděčný. Pokusil jsem se o kratší formu s obavami a nervozitou, i proto, že jsem věděl, že jdu ve šlépějích mých spisovatelských hrdinů, kteří tuto "dárkovou knihu" také psali, mj.: Frederick Forsyth, Stephen King, Dick Francis, James Elroy, Henning Mankell, Nicci French, Ian Rankin," řekl Deon Meyer.

Dále dodal, že se v nové novele pokusí posunout vztah Bennyho Griessela a jeho partnerky Alexy do další úrovně. "A to je ten důvod proč je kratší než obvyklé případy Bennyho Griessela."