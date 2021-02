Muzea se přizpůsobila době a nabízejí placené virtuální prohlídky

Americká muzea v době pandemie nemoci covid-19 zpřístupňují své sbírky alespoň virtuálně. V poslední době ale přibývá těch, která za takové prohlídky požadují platbu. Jak napsala agentura AFP, například memphiský dům Graceland, kde bydlel zpěvák Elvis Presley a v němž je dnes muzeum, nabízí virtuální prohlídku s průvodcem za 100 dolarů (2100 korun).

Průvodkyně Angie Marcheseová všechny taje místa představí za dvě hodiny. K prvním dvěma virtuálním návštěvám se přihlásil maximální možný počet 300 lidí. Viděli neopominutelné předměty, ale také to, o co si sami řekli.

Podobně "vpouští" diváky do svých prostor newyorské Metropolitní muzeum, které nyní pořádá výstavu starých mistrů malby. Průvodkyně tady kvůli koronaviru ale neprochází sály, jako je tomu v Gracelandu. Jde spíš o vizualizaci.

Mezi návštěvníky byla znalkyně newyorských muzeí a učitelka angličtiny Barbara Brownová-Abolafiová. Prezentace je podle jejích slov kvalitní, přizpůsobená požadavkům, umožňující interaktivní přístup a poskytující také fórum pro dotazy. "Jestli se to dá přirovnat k zážitku, jaký máte, když jste v muzeu osobně? To samozřejmě ne. Ale podněcuje to k přemýšlení," řekla Brownová-Abolafiová.

Placenou návštěvu podnikla se studenty malé Bergenské vyšší školy v New Jersey a průvodkyni předem své studenty přiblížila. "Přizpůsobila tomu výklad, nešla moc do detailů, ale ani nezjednodušovala. Bylo to tak zajímavé, že jsme o 20 minut přetáhli," uvedla profesorka k návštěvě.

Metropolitní muzeum zahájilo placené virtuální prohlídky loni v červnu a do prosince jich nabídlo 116. "Přišlo" na ně přes 2800 lidí. Met požaduje za skupinu maximálně 40 dospělých 300 dolarů, v případě studentů 200 dolarů. Má program i pro děti, za druhý půlrok loňského roku ho nabídlo 4000 školákům, a to i zahraničním. Zájem neustále roste.

Do placených virtuálních prohlídek investovala i jiná newyorská muzea včetně Guggenheimova, umělecké sbírky založené Helen Clayovou Frickovou nebo památníku atentátů z 11. září 2001.

Na rozdíl od newyorských institucí k tomuto formátu ještě nesáhl pařížský Louvre, ačkoli byl v roce 2019 nejnavštěvovanějším muzeem světa. Jeho mluvčí sdělila, že se o tom uvažuje. Pařížská nadace Louis-Vuitton nedávno nabídla malou procházku svou expozicí věnovanou fotografce Cindy Shermanové. Londýnské muzeum designu nabízí za sedm liber prohlídku výstavy elektronické hudby.

Osobní a přímý kontakt s uměleckým dílem je sice nenahraditelný, ale rostoucí zájem o virtuální prohlídky je důsledkem globalizace světa nabízejícího stále širší kulturní nabídku, soudí Michael Burns z americké agentury pořadatelů výstav Quatrefoil.