Národní muzeum ve spolupráci s Mattoni 1873 vystavilo první udržitelnou kolekci oděvů od designéra ve své sbírce

Návštěvníci Národního muzea si již nyní ve východní dvoraně Historické budovy mohou prohlédnout módní kolekci, jež do sbírky muzea věnovala společnost Mattoni 1873. Jedná se o pět unikátních modelů, které vznikly při příležitosti letošního 150. výročí založení společnosti a odráží stěžejní hodnoty Mattoni spojené s ekologií a cirkularitou. Jde tak o první udržitelnou kolekci modelů od designéra ve sbírce Národního muzea.

Národní muzeum i Mattoni 1873 shodně vyznávají hodnoty udržitelnosti a ochrany životního prostředí, na nichž postavily i své partnerství uzavřené na jaře letošního roku. "Národní muzeum jakožto moderní instituce přijalo v loňském roce Koncepci udržitelného rozvoje. I ve svých projektech se proto snažíme akcentovat témata ochrany životního prostředí. Zaměřili jsme se na recyklaci a ekologickou likvidaci materiálů použitých pro realizaci výstav. Zhruba rok měli návštěvníci Národního muzea možnost zhlédnout výstavu ZeMě, která se zabývala čistě tématem udržitelnosti a ochranou klimatu. Spolupráce se společností Mattoni 1873 a podílení se na jejích projektech je tak dalším logickým krokem, ať už jde o umístění automatu na recyklaci lahví v Nové budově Národního muzea či představení historicky první udržitelné kolekce módy," říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Kolekce, kterou Mattoni Národnímu muzeu věnovala, vznikla ku příležitosti 150. výročí založení společnosti. "Celý letošní rok Mattoni provází výroční akce zaměřené nejen na naši bohatou minulost, ale také na dlouhodobou snahu o lepší budoucnost. A právě tyto hodnoty odráží i celá kolekce. Jsem proto nadšený, že jsme ji mohli věnovat právě Národnímu muzeu. Neumím si představit vhodnější a důstojnější místo, kde by mohla i nadále připomínat důležitost historie i nutnost opatření, která bychom měli všichni přijmout, abychom ochránili naši drahocennou modrou planetu," říká Alessandro Pasquale, majitel společnosti Mattoni 1873.

Fashion capsule* s názvem LUKASMACHACEK MATTONI LIFE 150 obsahuje 5 jedinečných modelů - 4 dámské a 1 pánský. Modely inspirované minerální vodou Mattoni se nesou v duchu vodní tématiky, která se projevuje jak v jejich barevnosti, tak ve střizích. Vytvářeny byly s myšlenkou udržitelnosti, a to nejen ve smyslu použitých materiálů, ale hlavně střihů, které jsou nadčasové, tak aby byly trendy i po několik let či generací. "Nikdy by mě nenapadlo, že šaty z mé dílny budou vystaveny v muzeu, natož pak v Národním. Ale díky tomu, že se nám s Mattoni podařilo vtisknout kolekci důležité hodnoty a příběh, si mé šaty mohou návštěvníci Národního muzea prohlédnout přímo v nádherné dvoraně. Je to pro mě obrovská pocta i proto, že díla současných návrhářů se ve sbírce Národního muzea obvykle neobjevují. A krásnou třešničkou na dortu je i to, že díky ústřednímu modelu celé kolekce Mattoni v aukci přispěla na dobrou věc," uvádí módní návrhář a autor kolekce Lukáš Macháček.

Ústředním modelem kolekce, která byla poprvé představena v rámci 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jsou tzv. "vodní" šaty inspirované ikonickou reklamou s topmodelkou Hanou Soukupovou oděnou pouze do vody evokující šaty. Ty na festivalu poprvé vynesla na světlo světa topmodelka Pavlína Němcová a Mattoni model následně věnovala do aukce na podporu Klubu cystické fibrózy. "Chtěli jsme však, aby celá kolekce zůstala pohromadě. Rozhodli jsme se proto, že se do aukce sami zapojíme a s potěšením mohu oznámit, že jsme vodní šaty vydražili. Návštěvníci Národního muzea si tak mohou prohlédnout kompletní kolekci a k tomu jsme přispěli nemalou finanční částkou na pomoc nemocným cystickou fibrózou," dodává Alessandro Pasquale.

V průběhu zahájení výstavy v Národním muzeu Mattoni předala i šek na 100 000 Kč, kterými v aukci přispěla Klubu cystické fibrózy. "Naším posláním je pomáhat pacientům s cystickou fibrózou. Cystická fibróza je nevyléčitelné dědičné onemocnění, způsobující pacientům závažné obtíže, zkracuje jejich život a léčba je velmi náročná. Děkujeme Mattoni za jejich dar, vážíme si jej a věříme, že "Vodní šaty Mattoni" budou připomínkou naší spolupráce a pomoci pacientům s cystickou fibrózou,” říká ředitelka Klubu cystické fibrózy Mgr. Simona Zábranská. Získané finanční prostředky organizace využije na nákup léků, psychologickou péči a podporu výzkumu.

*Fashion capsule - kolekce o menším počtu kusů, většinou vytvořena mimo hlavní módní sezonu, často ve spojitosti s jinými značkami či tématy.