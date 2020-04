Nic 2020 aneb festival, který neexistuje a podpoří kulturu

Umělce v České republice, kteří bojují s důsledky opatření proti šíření koronaviru, podpoří festival Nic 2020, do něhož se zapojí řada institucí. Ty vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu nemohou nabídnout skutečný program, ale pomoci jim lidé mohou zakoupením vstupenky na neexistující program. V nabídce jsou tak fiktivní hudební koncerty, divadelní a taneční představení, komentovaná prohlídka nebo výstavy o ničem.

Vstupenka platí pro jedno sedadlo ve virtuálním sále. "Počínaje 1. dubnem do nabídky Nic 2020 přidáváme další a další instituce z celé země. Některé oslovíme přímo my, jiné se mohou přihlásit samy - toto platí pro všechny subjekty, které mají zájem prodávat vstupenky na nic. Předprodej potrvá celý měsíc do 1. května, a na jeho konci vše jednoduše sečteme, podtrhneme a předáme jednotlivým institucím peníze za prodané vstupenky," uvedl koordinátor projektu Lukáš Jandač.

Virtuální sály mají v tuto chvíli kapacitu tisíc míst a celková hodnota vstupenek v každém sále je přes 680 000 korun. Sály se ale mohou v případě vyššího zájmu průběžně rozšiřovat. Do projektu se mimo jiné přihlásily Činoherní klub, Divadlo Archa, Cross Club, brněnská Fléda, Malostranská beseda, Trafo Gallery, Winternitzova vila a další.

"Naše běžná činnost je omezena na absolutní minimum, aniž bychom se vzdali naděje, že v brzké době budeme moci znovu otevřít. Přesouváme koncerty, plánujeme divadelní premiéry, počítáme ztráty, snažíme se přežít. Bohužel v této chvíli neumíme finančně zabezpečit lidi, bez nichž by Akropolis nefungovala, naše techniky, produkční, dramaturgy, externí spolupracovníky," zdůvodnili zapojení do projektu Nic 2020 zástupci pražského Paláce Akropolis.

Za projektem Nic 2020 stojí producentka a radní pro kulturu hlavního města Prahy Hana Třeštíková a online kulturní přehled GoOut. Akce je určena primárně pro kulturní instituce, které jsou soukromé a většinu příjmů získávají ze vstupného. "My jako příspěvkové organizace se k této akci nepřipojíme, protože velká část našeho rozpočtu plyne z městské pokladny. Díky tomu jsme zatím složité období schopni přežít. Vybrané peníze teď potřebuje hlavně nezávislá kultura," podotkl ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek.