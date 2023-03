Organizace Borůvka pomáhá postiženým už 25 let, pořádá výstavu fotografií

V neziskové organizaci Borůvka Praha o. p. s. věříme, že každý člověk má právo na plnohodnotný život. Věříme, že to, jak vypadáme, nás nepředurčuje k tomu, jací jsme, co cítíme nebo po čem toužíme. Mohou to být každodenní maličkosti - práce, přátelé, koníčky, bezpečí, pocit, že někam patříme. Zdánlivé drobnosti, ale právě ty dávají našim životům smysl.

Letos je to již 25 let, co pomáháme našim klientům zapojit se do společnosti a uplatnit se na běžném trhu práce.

Právě v tomto výročním roce jsme připravili něco speciálního - charitativní kalendář s názvem Jedinečnost s originálními fotografiemi Martina Vítka. Aktéry jsou naši bývalí klienti nebo současní kolegové, kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Náš kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme.

Každý zakoupený kalendář nám umožní pokračovat v naší práci a podporovat lidi s tělesným postižením v jejich soběstačnosti.

"Lidé často potřebují svět házet do škatulek, ten pak však není pravdivý, ani skutečný. I s handicapem si zasloužíme žít šťastný, spokojený a naplněný život," říká Tereza Jirková, aktérka kalendáře.

Originální výstava, kterou pro organizaci nafotil fotograf Martin Vítek, je přístupná od 3. dubna do 2. května 2023 v centrální hale Ústřední knihovny.

Další informace k práci organizace a vydání charitativního kalendáře, jehož případným zakoupením pomůžete tělesně handicapovaným, naleznete i na webových stránkách www.boruvkapraha.cz.