Pořadatelé akcí očekávají méně návštěvníků, chybějí jim ale kompenzace

Chystaná nová vládní protiepidemická opatření, kdy pravděpodobně přestanou od pondělí pro vstup na hromadnou akci platit jakékoliv negativní testy na covid-19, způsobí výrazný úbytek návštěvníků.

Myslí si to řada oslovených pořadatelů kulturních akcí v Moravskoslezském kraji. Podle některých vláda sice vybrala model platící v Německu, nezavedla ale kompenzace, které pořadatelé v sousední zemi mohou využít.

"Máme tady mít německý model. Ale už nikdo neřekl, že v Německu vláda dokupuje virtuální vstupenky do plné kapacity akce. Tam jsou sice návštěvníci akcí omezeni, třeba očkováním, ale pořadatelům jsou ztráty kompenzovány. Stát se tak stará, aby roky budovaná kulturní hodnota nezanikla," uvedl provozovatel hudebního klubu Stoun ve Frýdku-Místku Kamil Rudolf.

Podle něj je současná situace hodně špatná. "Povolí nám pracovat. Nastaví ale takové podmínky, které to znemožní. Je to, jako když dělníkovi v zimě řeknete, aby vykopal kanál. Zakážete mu ale použít bagr, lopatu i krumpáč. Pak se divíte, že to nevykopal ve zmrzlé zemi rukama," řekl Rudolf.

Vstupenky na akce se podle něj prodávají špatně dlouhodobě. "Nyní počítáme s tím, že se přestanou prodávat úplně. Navíc nechodí na koncerty ani někteří lidé, kteří si vstupenku koupili. Opatření nevzbuzují důvěru," míní Rudolf.

Úbytek návštěvníků očekávají i divadla. Například v případě Národního divadla moravskoslezského to může být až o deset procent. "Z devadesáti procent k nám chodí očkovaní návštěvníci. Zbývajících deset procent jsou testovaní a ti, kteří prodělali nemoc. Těch je ale minimum. Takže můžeme očekávat, pokud nařízení bude od pondělí platit, pokles okolo deseti procent," řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová. Vstupenky budou divadelníci vracet. Obávají se ale, že se zavedením nových opatření se zájem sníží všeobecně.

Průměrná návštěvnost divadla se nyní podle Swiderové pohybuje okolo 70 procent. "Je to ale rozdílné podle jednotlivých představení. Na muzikály a některá činoherní představení je to 90 procent i více. Na některé jiné je návštěvnost slabší. Obecně ale je návštěvnost nižší než před epidemií," řekla. Dodala, že se změnilo i chování návštěvníků. Vstupenky kupují často na poslední chvíli.