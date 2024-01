„Porodní rallye“ Olgy Lounové a Lilii Khousnoutdinové slaví velký úspěch a vysílá jasný vzkaz ženám - zvládnete cokoliv, klidně i rallye pro chlapy a děti si taky dělejte jak chcete, ale roďte ve stoje

Jediná dámská posádka dokázala dojet do cíle jednoho z nejnáročnějších závodů na světě a u toho šířit osvětu za lepší porody

Posádka ve složení Olga Lounová a Lilia Khousnoutdinová za team Racing 21 úspěšně dokončila jednu z nejnáročnějších automobilových soutěží světa, legendární vytrvalostní rallye historických vozů East African Safari Classic, které se v prosinci konalo v africké Keni. Svou účast v závodě kreativně propojily s osvětou za lepší porody - v každé etapě se na kapotě měnila hesla typu "Postavte se pro dobrý porod", "Matka a dítě patří spolu/dohromady", "Na porodních asistentkách záleží", "Kojení zachraňuje životy" nebo #KozaVen. Kampaň má přitáhnout pozornost k nutným změnám doposud převažujících postupů porodní a poporodní péče, aby konečně více odpovídaly přirozeným potřebám žen i vědecky ověřeným faktům, které jsou univerzálně platné všude i přes to, že se v každém státě perinatální péče potýká se specifickými výzvami.

Kromě informační kampaně se na platformě Znesnáze21 konala finanční sbírka na podporu porodního oddělení keňské kliniky pro masajskou komunitu.

Extrémně náročnou trať dlouhou 3600 km jely jako jediná dámská posádka tohoto ročníku v historickém autě Opel Ascona A. Olga Lounová se rallye závodění věnuje již mnoho let, Lilia byla navigátorkou teprve po několikáté. Dokázaly se i přes různé dobrodružné peripetie dostat do cíle a umístily se na skvělém 46. místě. Zároveň si připisují prvenství nejúspěšnější posádky na voze značky Opel.

Terén byl opravdu jen pro ty nejodvážnější. "Nezpevněné povrchy", základní podmínka tohoto závodu, v praxi znamená cokoliv od kamenů až po deštěm zdevastované a rozbahněné cesty, které se pro mnoho soutěžících posádek včetně týmových kolegů z Racing21 staly osudnými a musely závod předčasně ukončit.

"Mám úžasný pocit! Dokončily jsme nejtěžší soutěž na světě pro vozy Classic. My jsme do Keni původně přijely s cílem dojet a také se snažit o dobrý výsledek. Když jsme ale viděly tu neskutečnou obtížnost tratě s různými a ještě ke všemu velmi zrádnými povrchy, od kamenů po deštěm zdevastovanou šotolinu, zúžily se naše myšlenky na jediné - dojet do cíle. Díky našemu nezdolnému Opelu Ascona, který byl po celou dobu soutěže skvěle servisovaný mechaniky týmu Racing21, se nám to nakonec podařilo," zmínila šťastná Olga Lounová na cílové rampě a dodala: "Pro mě osobně byl start o to těžší, že jsem tu měla s sebou i svojí roční dceru, kterou stále kojím. Bylo to tedy závodění doslova na dvě směny, někdy i s krátkým spánkem. Naše mise měla ale kromě soutěžení i charitativní rozměr a chtěly jsme podpořit rozšíření místní kliniky RedTribe pro rodící masajské ženy. A já jsem nesmírně ráda, že také v tomto kontextu jsme s Lilií na této ‚porodní rallye' uspěly. Chtěly bychom tímto poděkovat také Vojtovi Štajfovi a celému týmu ACCR Racing21 za tuhle obrovskou příležitost. Je to opravdu unikátní soutěž, která v mé závodní kariéře nemá svojí obtížností srovnání."

Každá etapa nesla na kapotě jejich závodního auta jiné motto a upozornila pokaždé na jinou důležitou oblast porodní a poporodní péče, kterou je třeba zlepšit v souladu s přirozenými potřebami žen a dětí i vědecky ověřenými fakty. Charitativní rozměr této "porodní rallye" měl kromě informační osvěty i své hmatatelné výsledky. Díky dárcovské finanční sbírce na keňskou kliniku RedTribe pro komunitu 15 000 Masajů se tato klinika rozšíří o kvalitní porodní oddělení s důstojnou péčí pro masajské ženy. Lilia a Olga spolu s Lejlou Abasovou na místě předaly základní vybavení a pro personál zařídily workshopy zkušených českých porodních asistentek.

"Mám obrovskou radost, že jsme to s Oli po tom všem společně dokázaly a máme africkou výzvu za sebou. Pro mě osobně byl start v této soutěži rozhodně výstupem z mé komfortní zóny. Ale je to jak u porodu, člověk možná vnímá, že je na limitu nebo už za svým limitem a vlastně zjistí, že je mnohem silnější, než si myslel. Tak to nějak nyní, po těch třech a půl tisících neskutečně těžkých kilometrech, v cíli prožívám. Vnímám tu také určitou symboliku v tom, že jsme přejezdem cílové rampy ukázaly ženskou sílu a naplnily tak motto naší účasti v Keni - Závodění s vyšším smyslem. Je to pro mě opravdu silný zážitek!" Neskrývala nadšení na cílové rampě Lilia Khousnoutdinová.

Více informací: https://nfpropolis.cz/projekty/