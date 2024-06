Přehlídka studentské tvorby FESTMICHAEL opět v centru metropole

Již po patnácté představuje škola Michael práce svých studentů na velkoformátových panelech ve veřejném prostoru, a to na pražském náměstí Míru. Mladí grafici, fotografové a designéři interiéru představují to nejlepší ze své tvorby obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Letos navíc škola Michael nevystavuje sama. Ke spolupráci přizvala studenty ze střední umělecké školy Edvarda Muncha VGS z norského Osla. Výstava "Spolu v Evropě" je součástí projektu Umění spojuje národy, který vznikl za podpory Fondů EHP a Norska.

Na náměstí Míru jsou k vidění desítky prací studentů oborů Fotografická tvorba, Grafický design a Design interiéru. Díla na výstavu vybírali fotograf Karel Cudlin, grafický designér Martin Strnad, světelný expert a designér Hynek Medřický, režisér Vladimír Michálek, fotograf Tomáš Třeštík, spisovatelka, scenáristka Halina Pawlowská a řada dalších renomovaných osobností. Vernisáží provázel Aleš Háma, vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.

V dílech na velkoformátových panelech rezonuje letošní téma, Spolu v Evropě, které je odkazem na dvacet let členství České republiky v Evropské unii. Když jsme se zeptali paní ředitelky školy Moniky Hrubešové, jak ho vnímají samotní studenti, odpověděla nám: "Většina z nich se narodila až po vstupu naší země do Evropské unie. Oni už jsou Evropané, cítí se tak a jejich tvorba zapadá do mezinárodního kontextu. Téma zpracovávají originálně, s nadhledem a bez předsudků. V letošním roce škola Michael přizvala k účasti na výstavě studenty ze střední umělecké školy Edvarda Muncha VGS z norského Osla. I pro návštěvníky bude porovnání tvorby mladých umělců dvou zemí zajímavé," uvedla ředitelka.

FESTMICHAEL se každoročně setkává s jednoznačně pozitivní odezvou diváků z řad profesionálů i široké veřejnosti. Často bývají překvapeni uměleckou úrovní a neotřelým tvůrčím přístupem vystavených děl. Ani letošní rok není výjimkou, po zhlédnutí výstavy je jasné, že máme před sebou díla příštích úspěšných umělců v oborech design a fotografie.

Součástí úvodního dne přehlídky FESTMICHAEL byla i projekce krátkometrážních snímků studentů oboru Filmová tvorba v kině Lucerna a následné vyhlášení Ceny diváka.

Výstava na prostranství před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru potrvá do 3. července 2024.