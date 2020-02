Fantasy Island: nesmyslný "horor" plný hloupých postav

Do souboje o nejhorší film roku se zapojil nový vážný adept. Po lednových Cats se představuje "hororový" thriller Fantasy Island. Film, který vůbec nedává hlavu ani patu.

Fantasy Island má být místo, kde se mají splnit vaše nejinternější sny a přání. Na záhadném exotickém ostrově, jehož správcem je jistý Mr. Roarke (Michael Peña) ale něco nehraje a pět hlavních protagonistů začne brzy prožívat spíše ty nejinternější noční můry.

Na ostrov si přijeli splnit svá přání dva nevlastní bratři, kteří si jednoduše chtějí užít plno zábavy v luxusu. Dále mladík, který chce po vzoru otce, jenž zemřel hrdinskou smrtí, být vojákem. A nakonec dvě ženy: jedna lituje toho, že kdysi odmítla žádost o ruku a chtěla by to vrátit zpět, druhá zase baží po pomstě vůči spolužačce ze střední, která ji šikanovala.

Už jednotlivé motivace hrdinů nevypadají bůhví jak originálně a spíše korespondují s jejich celkovou inteligencí. Všichni do jednoho se chovají hned od začátku přihlouple. To, že se začnou vyptávat, co je ostrov zač a jakým způsobem ono plnění fantazie probíhá, až potom, co se ubytují, by se možná ještě jakž takž dalo obhájit. Jakmile ale začnou mezi sebou komunikovat, jsou už fakticky k smíchu. Dialogy mezi postavami se navíc nelepší, a naopak jsou s přibývajícím časem horší a horší.

Jinak docela renomovaný herec Peña toho moc nenamluví, a když už tak hodně neurčitě. To by zpočátku v normálním mysteriózním thrilleru dávalo smysl, zde nikoliv, protože k žádnému vysvětlení nakonec vůbec nedojde. Na konci přesně nevíme, co se to vlastně dělo - sny a realita se mísí tak, že snad ani tvůrci o tom nemohli mít páru. V průběhu jen zjistíme, že sám ostrov je ovládán jakousi magickou temnou vodou, jež všechny fantazie uvádí do pochodu. Jak přesně její užívání funguje a co je jejím smyslem nám však uniká.

Guláš plný zvratů

Zmatečnost celého rádoby příběhu se zamotává ještě více ve chvíli, kdy se přání/sny/fantazie/pseudorealita jednotlivých hrdinů začnou protínat a oni zjišťují, že i když se dosud neznali, tak je všechny něco vzájemně spojuje. V poslední čtvrthodině pak přijde na řadu spousta na oko šokujících zvratů a v divákově hlavě se tak dlouho připravovaný guláš definitivně dovaří.

Režisér i scénárista v jednom Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) sice dostal mizerný rozpočet ve výši pouhých sedmi milionů dolarů, proč ale tím pádem s tak málo penězi šel do produkčně nákladnějšího tématu, zůstává otázkou. O horor v žádném případě nejde, proto ty uvozovky v úvodu. Jednak je film v ratingové kategorii, kdy je mládeži přístupný, a tak se v něm moc násilí a krve objevit nemohlo a jednak je kvůli hloupým postavám, trapným hereckým výkonům a nesmyslnému scénáři absolutně bez atmosféry. Žádný navozený pocit tajemna a strašidelna ostrov nenavodí, čímž odpadají i veškeré potenciální lekačky.

Na Fantasy Island se skutečně nenajde jediné větší pozitivum. Nefunguje příběh, nefungují vtipy, celé to vůbec nedává smysl a herci, respektive postavy - jejich jednoduché motivace a neuvěřitelně hloupé a nepochopené chování - jsou k smíchu.