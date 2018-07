Jack-Jack mánie! Úžasňákovi 2 oslňují akcí a baví superbatoletem

Když vidíte, že v animovaném superhrdinském filmu nejvíce září batole v plenkách, je prakticky nemožné, abyste odcházeli z kina nespokojeni. Na druhý díl Úžasňáků jsme čekali dlouhých 14 let, ale stálo to za to. Jednička možná zůstane díky svému tehdejšímu boomu o něco výš, ale to rozhodně neznamená, že dvojka nepatří mezi nejlepší pixarovky posledních let.

Hlavní stvořitel (ne)obyčejné rodinky superhrdinů Brad Bird vyrazil svou retro stylizací v roce 2004 kritikům dech. Úžasňákovi se stali okamžitým hitem a leckoho překvapilo, že brzy nenásledovalo pokračování. Bird si mezitím odešel natočit pár hraných filmů (Země zítřka, Mission: Impossible - Ghost Protocol), ale na svůj animovaný projekt nezapomněl a po více než dekádě se k němu zase vrátil.

Tentokrát se příběh, který nejprve začíná přesně tam, kde v jedničce skončil, točí především kolem Helen (Elastička). Ta jde do akce a rozjíždí za pomocí dvou milionářů kampaň orodující za návrat superhrdinů mezi veřejnost. Naopak Bob je ten, kdo zůstává doma a dohlíží na děti, což je přece pro Pana Úžasňáka lehký úkol... Docela rychle ale zjistí, že tomu tak rozhodně není, obzvlášť, když nejmenší člen rodiny Jack-Jack začne používat své superschopnosti.

Všechno, v čem jednička oslnila, je i ve dvojce. Pouze s tím rozdílem, že je toho víc a je to kvalitnější, což je vzhledem k časovému odstupu obou dílů - a tudíž nevyhnutelnému technologickému pokroku - logické. Máme zde plno zábavných momentů, spektakulárních akčních scén a hlavně dechberoucí animaci, která je vyšperkována u některých postav natolik, že působí až neuvěřitelně realisticky.

Ďábel Jack-Jack

Pojďme ale hezky postupně. Po humorné stránce vládne celému filmu jednoznačně Jack-Jack. Na první pohled roztomilé, věčně usměvavé batole se dokáže (doslova) pořádně rozpálit, když nedostane svou sušenku, a Bob má plné ruce práce, aby tohohle malého "démona" zvládl ukočírovat. Ostatně není mu co závidět. Už obyčejné batole dá zabrat, když ale hlídáte "superděcko" disponující 17 různými superschopnostmi, tak máte o zábavu postaráno.

Co je navíc chvályhodné, je fakt, že Jack-Jack si ukradl také jednoznačně nejlepší bojovou scénu. Tento vrchol přišel už v polovině filmu, a tak nakonec závěr nepůsobí až tak grandiózně, protože to nejlepší už jsme prostě viděli. V ostatních akčních scénách, a že jich je požehnaně, pak dostane prostor víceméně každý člen rodiny včetně jejich přítele Mražouna. Rukopis Birda v některých scénách je zjevný, inspiroval se právě u Mission: Impossible. Když to ale vidíte v animovaném filmu, musíte to dvojnásobně ocenit.

Bohužel hlavní slabinou filmu je příběh, který je od samého začátku hodně předvídatelný. Průhlednost hlavní zápletky je pro diváka tak očividná, až to v konečném důsledku zpochybňuje inteligenci postav. To samé platí i pro hlavního záporáka, jehož motiv je příliš jednoduchý. Ovšem zatímco příběh je slabý a v jistých ohledech víceméně kopií jedničky, tak vývoj postav se hnul kupředu a zcela přirozeně. Zde si dal Bird záležet a povedlo se.

Změna je život

I když se jedná o superhrdiny, i oni si ve svých životních etapách prochází jako každý jiný typickými strastmi. Ať už jde o dospívající dívku Violet, jež řeší svou první lásku a do toho musí odrážet starostlivého otce, který se do toho plete, nebo Dashe, u něhož sice hlavní vlastnosti jako vysoká hyperaktivita a zbrklost ani zdaleka nevymizely, zato se ale začíná čím dál více podobat svému otci a dokonce už umí své starší sestře v kritických chvílích naslouchat.

Bird výborně zvládl i výměnu rodičovských rolí. Helen opravdu dostala slibovaný prostor, což ješitný Bob snáší jen se zarputilým sebezapřením. Vždy to byl on, kdo byl tím hlavním hrdinou, co plnil přední titulky novin. Teď se však karta obrátila. Nakonec se ale dokáže přizpůsobit a těží z toho celá rodina. Vzájemné pouto mezi jejími členy se stane ještě pevnějším, i když mnohdy to tak úplně nevypadá.

Co dál?

Nezbývá, než jen vyjádřit naději, že na trojku nebudeme čekat stejně dlouho jako na dvojku. Superhrdinský žánr je sice v posledních letech v kinech a televizi hojně zpracováván, nicméně Úžasňákovi se svou formou a zpracováním natolik odlišují, že jsou v této kategorii unikátní.

Navíc potenciál do dalších dílů je obrovský. Pixar se může s touhle sérií vydat několika různými cestami. A Bird si rozhodně v průběhu filmu naťukl pár možných směrů. Jako ideální se například jeví detailněji ukázat a hlouběji prozkoumat svět superhrdinů v celospolečenském měřítku.

Ovšem tím nejlákavějším tématem bude bez debat nová superstar Jack-Jack a jeho další vývoj. Tahle postava je perfektní zbraní v zacílení nejen na dětské publikum, ale i na to dospělé. Její chování je totiž zcela přirozené a autentické pro jakékoliv jiné batole a onen bonus v podobě šílené škály superschopností to jen zábavnou formou dokresluje.