Krvavá nevěsta: hra na schovávanou nebyla nikdy zábavnější

V posledních týdnech se v kinech objevilo hned několik hororů: Dětská hra, Noční můry z temnot či Slunovrat. Začátkem září pak bude mít premiéru očekávaná druhá kapitola To. Ještě předtím se však mohou diváci pobavit trochu jiným hororem Krvavá nevěsta. Novinka dvou prakticky neznámých režisérů sází na jednoduchou, přímočarou zábavu, což se vzhledem k minimálnímu očekávání vyplatilo.

Pohledná blondýnka Grace (Samara Weavingová) je sirotkem a vždy chtěla někam patřit. Přivdala se tak do bohaté rodiny Le Domasových, která dodržuje poněkud zvláštní tradici. Novopečená nevěsta si musí o svatební půlnoci zahrát hru, aby byla definitivně přijata do rodiny. Ze záhadné starobylé krabičky si vylosuje kartu, jež určí, o jakou hru půjde. Mohly to být třeba šachy nebo černý Petr, Grace byla ale přisouzena hra na schovávanou.

Na tom za normálních okolností není nic špatného. I samotná nevěsta to vezme s úsměvem a jde se v obrovském potemnělém domě porozhlédnout po skrýši, aby se před svými novými rodinnými členy schovala. Celá hra má však jeden dodatek navíc, o kterém se jí nikdo z rodiny nezmínil: pokud ji do úsvitu najdou, bude v rámci starého rituálu zabita.

Z obyčejné hry na schovku se tak stává boj o přežití. Hned první mylné zabití jedné ze služebnic ale podává obraz toho, jak to celé bude vypadat. Le Domasovi totiž nejsou zvyklí lovit a zabíjet, většina z nich ani neví, jak nakládat se zbraněmi. Jejich amatérskost tak dává ze začátku pochopitelně šokované Grace naději na přežití. Jen naoko hraje hru také její manžel Alex (Mark O'Brien), který jí ve skutečnosti pomáhá ke společnému útěku. Karta se nakonec obrací, neboť zjišťujeme, že rodina musí Grace zabít, aby se sama dožila druhého dne. Tomu tedy alespoň hlava rodiny Tony Le Domas (Henry Czerny) podle rodinné legendy věří.

Tvůrci vystavěli zajímavou mytologii kolem dodržení tradice v podobě hry, nijak hlouběji se ale v ní nepachtí, což může někoho u jedné silně se nabízející otázky trochu hlodat. Podařilo se jim také navodit zajímavou mysteriózní atmosféru, jež vychází zejména z gotické stylizace obrovské vily, kde se většina děje odehrává. Hlavní soustředění pak míří na hru a humor vyplývající z bizarnosti celé situace. Rozmazlení, zbohatlí lidé musí někoho zabít, aby si zachránili vlastní krk. Moc jim to ale nejde.

Film nemá žádný politický kontext, nezobrazuje ani přílišnou brutalitu, byť se samozřejmě bez krve ve stylu Tarantina a násilí neobejde. Většina scén se ale nese v komediálním duchu. Zlehčování situace s údernými hláškami ústřední a sympatické postavy je patrné v každé druhé scéně. Australská herečka Samara Weavingová se přesně v tomhle žánru v minulosti už několikrát prosadila (The Babysitter nebo seriál Ash vs Evil Dead), takže svou postavu nebojácné nevěsty prodává na jedničku.

Rodina neschopných boháčů

Když se naopak podíváme na druhou stranu socioekonomické barikády, vidíme typické zbohatlíky, kteří si nechtějí ušpinit ruce. Je zde roztěkaná Emily (Melanie Scrofanová), jejíž muška se odvíjí od toho, kolik si zrovna šňupla kokainu, nebo její neschopný manžel Fitch (Kristian Bruun), jenž si musí vygooglit návod, jak střílet z kuše. V kontrastu proti těmto mladým slabochům pak vyčnívá přísná tetička Helene (Nicky Guadagniová), která samozřejmě lpí na dodržování tradic za každou cenu.

S přibývajícím časem se sem tam objeví předvídatelný zvrat, k závěru ale spěje Krvavá nevěsta svižným tempem a konečný dojem zůstává velice uspokojující. Celkově jde totiž o elegantní, béčkovou zábavu odehrávající se v zajímavých kulisách, která je rozhodně více černou komedií než hororem. Navíc má charismatickou, svérázně klející hlavní postavu, jíž nelze nefandit. Více od komediálního hororu už asi čekat nemůžeme.

KRVAVÁ NEVĚSTA Horor/komedie, USA, 2019, 96 min Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Scénář: Guy Busick, Ryan Murphy Hrají: Samara Weavingová, Mark O'Brien, Andie MacDowellová, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagniová, Melanie Scrofanová, Kristian Bruun, Elyse Levesqueová, John Ralston, Daniela Barbosová Hodnocení: 75 %

Snímek Krvavá nevěsta vstoupí do českých kin ve čtvrtek 22. srpna.