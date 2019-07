Mrtví neumírají: komedie s postavami pomalými stejně jako zombie

Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swintonová či Iggy Pop, Tom Waits nebo Selena Gomezová. Nejen slavná filmová, ale i hudební jména se objevila v nejnovějším snímku jednoho z nejvýznamnějších představitelů americké nezávislé tvorby Jima Jarmusche. V hororové komedii Mrtví neumírají se však všichni prezentují v témže duchu jako zombie - jejich tempo je vražedně pomalé.

V poklidném americkém městečku Centerville je něco v nepořádku. Země se vychýlila ze své osy, což zapříčinilo, že je skoro pořád den, ztrácí se signál, technologie selhávají a zvířata opouštějí své domovy. Jedinou konstantou zůstává v rádiu neustále se přehrávající písnička Sturgilla Simpsona - The Dead Don't Die (Mrtví neumírají).

Ta předznamenává to, co od první podivné vraždy tvrdí asistent šerifa Ronnie (Adam Driver), a co brzy nastane - zombie apokalypsa. Šerif Cliff (Bill Murray), který už se pomalu vidí v důchodu, tak musí na sklonku své policejní kariéry řešit neodvratitelné.

To neodvratitelné ale přichází strašně pomalu. Tempo celého filmu je místy tak nesnesitelně pomalé, že by se dalo přirovnat k chůzi samotných zombie. Navrch nám ještě Jarmusch naservíroval plno vedlejších a zbytečných postav, jejíž osudy vyšumí doztracena. Prakticky všechny postavy se chovají naprosto bizarně a působí ležérním dojmem i přesto, že se blíží konec světa.

Dalším důvodem, proč se záměr (pomalé tempo) nesetkal se stoprocentním pochopením je jednoduše absence většího humoru. Ten často vychází jen ze samé podstaty postav, přičemž nejvíce v tomhle ohledu zaujmou postavy rasistického farmáře Steva Buscemiho, který si ve své velkohubosti trochu zavzpomínal na Fargo, a mimozemské majitelky pohřební služby se slabostí pro katany, Tildy Swintonové.

Párkrát pobaví i Adam Driver, ať už Star Wars přívěskem na klíče nebo malým autíčkem Smart. Výběr Murrayho do role, kde se hlavní postava jen nudně plazí z místa na místo, je trefou do černého. Jen málo herců dokáže tak výtečně navodit dojem totální melancholie a flegmatismu. Jenže když se tak nechová jen Cliff, ale i jeho kolega Ronnie a víceméně i zbytek obyvatel městečka, tak se začne nudit i divák. Jediná Mindy (Chloë Sevignyová), další asistentka šerifa, má dostatek zdravého rozumu a jedná trochu racionálně. Bohužel působí až příliš stereotypně jako typická, strachem podělaná žena v nesnázích, jež potřebuje zachránit.

Spousta nahodilostí a nesmyslů

Jarmuschovi nelze odepřít dobrý výběr herců, daří se mu i vykreslit maloměsto, v němž bydlí široká škála různých podivínů, avšak jeho zombie apokalypsa se moc dlouho vleče. Zbytečně moc postav taky spíše škodí, než prospívá. Zdá se, že až moc věcí je ve filmu nastrčeno jen tak nahodile, aniž mají své opodstatnění nebo nějaké vysvětlení.

To ostatně bylo nejspíš záměrem, ale v tom případě nás měl režisér více pobavit nebo třeba překvapit nějakým příběhovým zvratem. Takhle jsme se jen hodinu a 45 minut plácali na tom samém místě plného bizarností a záměrných nesmyslů.