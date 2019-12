Vzestup Skywalkera se přehnaně snaží udobřit si fanoušky

Potom, co většina fanoušků osmou epizodu s podtitulem Poslední z Jediů silně zkritizovala, čelil režisér J.J. Abrams nelehkému úkolu: znovu nastolit v Síle rovnováhu a důstojně uzavřít problematickou trilogii, potažmo celou ságu Skywalkerů. Příliš se mu to ale nepovedlo.

Císař Palpatine se vrátil a hodlá v předaleké galaxii znovu nastolit sithskou vládu. To se ale moc nelíbí Kylu Renovi (Adam Driver), který nehodlá být ničím sluhou a chce vládnout sám. Mezitím Rey (Daisy Ridleyová) tvrdě trénuje, aby se mohla stát právoplatným Jedim, zatímco zbytek Odboje se obává, jak to s osudem celé galaxie po návratu mocného sithského lorda dopadne.

Film na to šlápne hned od úvodní sekvence a zastaví se až po necelých dvou a půl hodinách. V jejich průběhu se toho stane požehnaně hodně. Divákovi se konečně dostane mnoha odpovědí, některé jsou však vysvětleny až příliš vágně a zkratkovitě. Mnohem větším problémem ale je, že spousta příběhových rozhodnutí působí buď účelově, anebo až nuceně, jen aby se film nějakým způsobem zavděčil rozzlobeným fanouškům.

Film je tak nejsilnější v momentech, kdy dává vyniknout dvojici Rey-Kylo (fanouškovské spojení Reylo). Driver s Ridleyovou jsou ve svých rolích nesmírně přesvědčiví a ve společných scénách to mezi nimi vždy, mnohdy doslova, jiskří. Jejich epický souboj se světelnými meči v impozantním pozadí je vizuálně i akčně (ostatně jako zbytek filmu) bezesporu působivý, ovšem klape jim to i ve chvílích, kdy své zbraně tasit nemusí. Zde Abrams úspěšně navázal na svého předchůdce Riana Johnsona, který dal oběma hodně společného prostoru už v Poslední z Jediů.

Ještě více pak spojuje další dvě hlavní postavy Finna (John Boyega) a Poa Damerona (Oscar Isaac). Rovněž jejich turbulentní přátelství slušně klape. Naproti tomu využití digitalizované Carrie Fischerové jako generálky Lei se nijak zvlášť nepovedlo. Z předchozích dílů holt nezbylo tolik zajímavého materiálu, přesto dostává na plátně kupodivu dost prostoru. Způsob uzavření, v lecčems ale i rozvinutí jejího příběhového oblouku je přinejmenším diskutabilní.

Uspěchaný návrat ke kořenům

Závěrečná kapitola jinak osmou epizodu zavrhuje všude, kde se dá. Ta tak působí zcela zbytečně, což s sebou přináší několik negativ. Jedním z nich je například to, že Abrams chce tím pádem stihnout spoustu věcí, čas mu však nehraje do karet, a tak je výsledný dojem takový, že Vzestup Skywalkera měl být rozdělený spíše do dvou dílů nebo být aspoň o hodinu delší. Nepomáhá tomu ani představení několika nových postav, pro které zkrátka není místo.

V lecčems, zejména v poslední třetině, je pak patrné, že Abrams znovu hledal inspiraci v původní trilogii a schematicky vykrádá Návrat Jediho. Stejný krok učinil už u Síly se probouzí, která v několika aspektech připomínala Novou naději. Fungovalo to hlavně díky nostalgickému feelingu. Ovšem jen na to se spoléhat nedá. Johnson s osmičkou zaexperimentoval, pustil se do odvážných věcí, Abrams se zase drží moc při zemi. Tentokrát ubral na humoru, respektive řada zamýšlených věcí nevyznívá moc vtipně, ale spíše rozpačitě či dokonce trapně. Dále přidal na emocích, jichž je s blížícím se závěrem a novými zvraty hodně, takže k nějakému dojetí rozhodně dojde.

Nesourodá trilogie

Na Disneyho trilogii Star Wars se krutě podepisuje fakt, že hned od začátku, tedy ještě před natočením sedmé epizody, nebylo rozhodnuto, jak celý příběh dopadne. Tvůrci si nestanovili žádnou pevnou koncepci, což je vzhledem ke kreativním neshodám nebo spíše nesourodým vizím pochopitelně chyba. Prostřední díl to jasně dokazuje. Mezi dvěma Abramsovými filmy působí jako kůl v plotě.

Za dvakrát šťastné rozhodnutí se zpětně nedá považovat ani návrat původních hrdinů Luka, Lei a Hana. Možná stačilo jim jen nějakým způsobem vzdát poctu v prvním díle a "sbohem a šáteček". Kromě sentimentálního efektu totiž v trilogii novým tvářím spíše jen překáží, než aby přinesli něco nového, efektivního. To je škoda, protože minimálně postavy Rey a Kyla jsou samy o sobě dostatečně vrstevnaté a zajímavé.

Jak Disney naloží s další trilogií, která už se (konečně) kolem rodu Skywalkerů točit nebude, budí ve spoustě fanoušků velké obavy. Jistou dávku naděje jim dává, že do producentského křesla má usednout fanoušek Star Wars Kevin Feige, "otec stvořitel" veleúspěšné, fenomenální mašiny jménem Marvel Cinematic Universe.