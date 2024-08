Rocková kapela Pixies dnes zahraje v Praze ve vyprodaném Foru Karlín

Americká rocková kapela Pixies dnes po dvou letech zahraje ve vyprodaném Foru Karlín v Praze. Skupina vznikla v 80. letech v Bostonu, silně ovlivnila punkovou a alternativní hudební scénu. Pixies do Prahy přijedou s novou baskytaristkou Emmou Richardsonovou, která nahradila Paz Lenchantinovou. Kapela také nedávno zveřejnila dvě písně z nového alba The Night the Zombies Came, které vyjde 25. října. Jako předkapela vystoupí ve Foru Karlín britské duo Big Special.

Pixies založili v roce 1986 v Bostonu kytarista a zpěvák Charles Thompson, později známý pod jménem Black Francis, a jeho tehdejší spolubydlící, kytarista Joey Santiago. Sestavu doplnili bubeník David Lovering a zpívající baskytaristka Kim Dealová. Slovo Pixies označuje mytické skřítky britského folkloru, kytarista kapely Santiago slovo náhodně vybral ve slovníku.

Pixies postavili svou tvorbu na častých dynamických kontrastech a směsici punku, nezávislého kytarového rocku a popu. Texty přecházejí od deprese k ironii a nevyhýbají se tématům jako víra nebo sex. Pixies měli vliv na mnoho alternativních kapel, asi nejznámější z nich je Nirvana, její frontman Kurt Cobain řekl, že by jejich album Nevermind vůbec nevyšlo nebýt Pixies.

V roce 1987 Pixies vydali první krátkou nahrávku nazvanou Come On Pilgrim, o rok později jim vyšel regulérní debut Surfer Rosa. S ročním odstupem vždy vycházely i následující desky Doolittle a Bossanova. Poslední řadové album kapely před rozpadem Trompe Le Monde vyšlo v roce 1991.

O dva roky později se Pixies rozpadli. Black Francis ukončení existence kapely oznámil v rádiu, aniž to předtím řekl ostatním členům kapely. Frontman Pixies poté pod pseudonymem Frank Black natočil sólovou desku. Během neaktivních let se kapela více proslavila, například díky filmu Klub rváčů z roku 1999, v jehož závěrečné scéně zazní píseň od Pixies Where is My Mind.

Čtveřice hudebníků obnovila spolupráci v roce 2004. Pixies poté vyjeli na turné a vydali řadu nahrávek z jednotlivých koncertů i koncertní DVD Pixies Sell Out. Kapela je známá tím, že nevytváří dopředu konkrétní setlist písní, které na koncertě zazní, frontman Black Francis každý koncert vybírá z asi 90 skladeb ty, které se v danou chvíli podle něj nejvíce hodí.

Pixies za dobu fungování kapely vyšlo osm studiových alb, zatím poslední deska Doggerel vyšla v roce 2022 a produkoval ji Tom Dalgety, který bude produkovat i připravované letošní album Pixies. Z nové desky vydala kapela písně Chicken, kterou otevírá fráze "někdy si připadám jako kuře, které si razí cestu mezi stromy", a skladbu You're So Impatient.