S bouráním železničního mostu na Výtoni nesouhlasí UNESCO

Centrum světového dědictví UNESCO napsalo v dopise českému ministerstvu kultury (MK), že by měl v Praze být zachován železniční most na Výtoni. Důvodem je podle centra fakt, že most je důležitou součástí panoramatu Prahy a jeho význam je daný i jeho prohlášením za kulturní památku ČR. O dopise od centra UNESCO dnes ČTK informoval spolek Nebourat, jehož petici proti bourání mostu podepsalo asi 15.500 lidí. MK dnes ČTK potvrdilo, že dopis dostalo.

Ministerstvo odkázalo na svá dřívější vyjádření a především na to, že most prohlásilo za kulturní památku. Majitel mostu Správa železnic (SŽ) v minulosti neúspěšně usiloval o odejmutí památkové ochrany mostu, což MK odmítlo.

Na základě technických zpráv je zachování mostu proveditelné, oprava a zlepšení železniční tratě jsou možné, mimo jiné například přidáním rovné konstrukce pro třetí kolej, která nebude narušovat vizuál železničního mostu, stojí v dopise UNESCO, pod nímž je podepsán ředitel jeho kulturní sekce Lazare Eloundou Assoma. Návrh nového mostu nemá podle něj nic z elegance a propracovanosti železničního mostu. Nový most by měl nepříznivý dopad na říční panorama Prahy, které je součástí toho, proč je Praha zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, uvedl. Případnou demontáž mostu nelze podpořit, jelikož jeho kulturní hodnota vyplývá právě z jeho umístění, dodal.

Správa železnic na obnovu mostu vypsala mezinárodní soutěž, jejíž výsledky představila loni. Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Tato varianta vyvolala u části laické veřejnosti i odborníků nevoli, požadují zachování mostu. Konalo se množství jednání se zástupci Prahy, ministerstva dopravy, SŽ i odborníků. Sedm z deseti odborníků na mezinárodním kolokviu ve svých vyjádřeních doporučilo nahrazení konstrukce.

Například podle ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Jiřího Kolíska se oprava, která zajistí odolnost očekávanému dopravnímu zatížení a dostatečnou životnost, zdá být neproveditelná. Další experti uvedli, že most je ve špatném stavu a jeho rekonstrukce by byla drahá, dlouhá a výsledek by měl výrazně nižší životnost než most nový. Pro rekonstrukci se naopak vyjádřil například švýcarský mostní odborník Eugen Brühwiler.

Podle Českého národního komitétu ICOMOS je most opravitelný a jeho zachování v současné podobě by mělo být z důvodu jeho hodnoty prioritou. Pro náhradu konstrukce se naopak vyjádřil zástupce iniciativy Výtoň 21 spojující místní obyvatele Jiří Grund. "Když na Výtoni projede vlak, tak nastává zemětřesení," uvedl. Dodal, že při modernizaci za miliardy korun by se mělo myslet i na místní a postavit most podle moderních standardů.

Pražské zastupitelstvo v březnu rozhodlo, že podpoří rekonstrukci mostu ve stávající podobě, zásadní je pro město i vybudování jeho třetí koleje. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.