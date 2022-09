Studio Fontána slaví třicet let existence

Českou rodinnou firmu Studio Fontána zakládali před třemi dekádami manželé Zdeněk a Ivana Nedvědovi, kteří postupně předali kormidlo svým dvěma synům. Tým kromě nahrávání hudebních děl rozjel úspěšný projekt Hudební banka - ten licencuje a poskytuje špičkový hudební doprovod filmovým a reklamním tvůrcům. Díky pokročilému vyhledávání v Hudební bance, které využívá umělou inteligenci, se Studio Fontána stalo celosvětově uznávanou technologickou firmou.

Nabídku melodií z Hudební banky využívají filmaři z celého světa. Třeba swingová skladba Coffee meditation roztančila Benedicta Cumberbatche a Keiru Knightley ve filmu Kód Enigmy. Profesionalitu týmu Studia Fontána dosvědčuje také několik oborových cen. Například americká asociace produkčních knihoven udělila v roce 2018 cenu Mark Award katalogu Sprint Edge za nejlepší pop-rock track.

Do nabídky Hudební banky, ze které vybírají producenti ve více než čtyřiceti zemích světa, přispívají přední čeští a slovenští tvůrci. Patří mezi ně například Radim Linhart, Martin Němec, Josef Krček nebo Bobo Kantor. Dále také Pavel Marcel, Martin Laul, Petr Wajsar, Laco Déczi, Tomáš Živor, Jan Hála, Petr Pokovba, Zdeněk Merta, David Freedom nebo Milan Svoboda. "Jsme hrdí na kvalitu české hudební produkce, a proto nás velmi těší, že ji můžeme zprostředkovat i divákům daleko za hranicemi naší země," dodává výkonný ředitel Studia Fontána Martin Nedvěd.

Z kufru auta až do Hollywoodu

Spoluzakladatel Studia Fontána Zdeněk Nedvěd spolupracoval jako autor a manažer s kapelami jako Jazz Q, Beatings nebo George & Beathovens Petra Nováka. Ještě před sametovou revolucí založil vlastní nahrávací studio a skupinu hudebníků, kterou pojmenoval Fontána. S ní tvořil hudbu pro Krátký film a významnou reklamní agenturu Merkur. Po roce 1989 začal zájem o originální hudební doprovod prudce stoupat a do Česka vstupovaly velké produkční společnosti. Proto se Zdeněk Nedvěd rozhodl zúročit svou dráhu profesionálního skladatele a v roce 1992 založil spolu se svojí ženou Ivanou v Praze hudební nakladatelství. Díky jeho rozhledu se Studio Fontána stalo prvním, kdo československému trhu představil nepřebernou a kvalitní nabídku zahraničních hudebních knihoven.

Pod taktovkou Ivany Nedvědové se v nahrávacích studiích rodily české verze takových blockbusterů, jako Transformers nebo Želvy Ninja. Dnes jsou kromě manželů Nedvědových spolumajiteli prosperující firmy i dva jejich synové, Jan Nedvěd a Martin Nedvěd. Oba synové pracují ve firmě již od jejích začátků, kdy skládali obaly a kompletovali finální podobu hudebních nosičů. Starší syn Jan objížděl s jejich nákladem v kufru auta hudbychtivé zájemce. Ze začátku ho na cestách doprovázel otec, postupně Jan vybudoval tým, který se dnes o klienty stará.

Od roku 1995 Studio Fontána výhradně zastupuje v Česku a na Slovensku jednu z největších nezávislých hudebních knihoven a produkcí na světě, mnichovskou společnost Sonoton. Postupně se přidávali další partneři ze zahraničí, jejichž nabídka produkční hudby byla díky Studiu Fontána k dispozici na našem území. Studio Fontána samozřejmě nabízí pro licencované využití i vlastní tvorbu z dnes už celkem sedmnácti katalogů. První z nich, nazvaný Fontana Music Library, se stal dokonce první hudební knihovnou vzniklou a využívanou v zemích bývalého východního bloku.

Špičkové technologie budoucnosti

Svůj katalog zdigitalizovalo studio Fontána koncem devadesátých let, pro přístup ​​do katalogů některého zahraničního partnera se však musel zájemce přihlásit do jeho systému. Proto chtěli Jan a Martin vytvořit jeden digitální prostor, kde klienti najdou vše potřebné: produkční hudbu od českých skladatelů i světových tvůrců, s technologicky pokročilou možností vyhledávání a postupně také servisem hudebního dramaturga, který jim sestaví playlist přesně na míru. Po čtyřech letech vývoje, v roce 2011, mohlo studio Fontána hrdě představit Hudební banku. Její vyhledávač hudby z vlastní produkce i od zahraničních partnerů byl ve své době světovým unikátem. Dnes patří mezi partnery a klienty firmy největší hudební vydavatelství jako BMG PM, Sony Extreme, nebo Warner Chappell PM.

Na vývoji současné podoby Hudební banky se neustále pracuje. Společnost několikrát do roka představuje nové funkce a možnosti hledání a rozšiřuje služby pro své klienty, a to i v zahraničí. Hudební banka má tak své zastoupení v sousedním Slovensku, v Maďarsku působí zhruba pět let a vyšvihla se na jedničku na tamním trhu. Následovalo Chorvatsko a Slovinsko. K expanzi do zahraničí Martin Nedvěd doplňuje: "Ani během covidové pandemie jsme nepolevili a vstoupili jsme na německý trh. Od letošního roku jsme začali působit také ve Skandinávii a snažíme se dokázat, že mix pokročilých technologií, kvalitní hudby a servisu může být úspěšný i na zavedených západních trzích."

V současnosti vede společnost z pozice výkonného ředitele mladší bratr Martin Nedvěd. Jedním z jeho posledních úspěchů je rozjezd technologického start-upu AIMS, který vyvinul systém založený na umělé inteligenci využívaný také Hudební bankou. Systém dokáže roztřídit miliony hudebních motivů podle podobnosti a preferencí zákazníka. Umožňuje tak pohodlné a sofistikované vyhledávání podobných skladeb či melodií. AIMS využívá strojového učení, kdy se algoritmus "naučí" na stovkách tisíc nahrávek a jejich klíčových slovech rozpoznat, co to vlastně znamená, že jsou si dvě nahrávky podobné. Systém dnes používá nejen Hudební banka, ale i ty největší mezinárodní katalogy, jako BMG, WCPM nebo Sony Extreme/EMI, ale třeba i celé televize, jako je německá RTL, španělská RTVE nebo největší americká TV CBS. Z AIMS je dnes samostatná sesterská společnost Studia Fontána a je celosvětovým lídrem ve svém oboru.

"Člověk často ani sám neví, proč se mu některé písničky zdají podobné, navzdory odlišným žánrům nebo nástrojům. Ale náš software tuto příbuznost vystihnout dokáže a během vteřin najde podobné nahrávky," vysvětluje Martin Nedvěd a dodává, že právě proto není Studio Fontána pouze hudební firma, ale také technologická. "Důležitá je nejen kvalita milionů našich nahrávek. Stejnou, možná i větší důležitost připisujeme aplikaci, v níž naši zákazníci hudbu hledají, stahují a řeší administrativu s tím spojenou. Snažíme se na každém kroku šetřit jejich čas," uzavírá Martin.