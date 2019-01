Nový film se stal virálním. Lidé chodí s páskou přes oči

Nový film Bird Box od internetové streamovací stanice Netflix vzbudil obrovský zájem diváků, ale také se stal virálním kvůli tomu, za jakých podmínek v příběhu postavy přežívají. Netflix už dokonce zveřejnil tweet, v němž apeluje na fanoušky, aby takzvanou Bird Box výzvu nezkoušeli.

Bird Box je postapokalyptickým sci-fi thrillerem, hlavní roli v něm hraje Sandra Bullocková. Ve filmu nosí se svými dětmi (Chlapec a Dívka, oba beze jména) pásku přes oči a vydává se na nebezpečnou cestu za únikem před mimozemskými predátory. Kdyby je totiž některá z postav na vlastní oči spatřila, dostane nutkání spáchat sebevraždu.

Film režisérky Susanne Bierové (Noční recepční) v lecčems připomínající horor Tiché místo, kde postavy zase nemohly vydávat žádné zvuky, je na Netflixu hitem. Hned během prvního víkendu ho zhlédlo přes 45 milionů diváků, čímž stanovil na této platformě nový rekord.

Diváci ale zašli ještě dál a na internetu se stala virálními videa, jak lidé doma nebo venku na ulicích zkoušejí to samé: projít nějaký úsek s páskou přes oči.

Ačkoliv zatím nebyla kvůli této hře ohlášena nějaká vážnější událost, při které by někdo zemřel nebo se zranil, stihl už Netflix na sdílená videa fanoušků reagovat a prosí je, aby se takovému nebezpečí vyhýbali.

"Nemohu uvěřit, že to musím říct, ale PROSÍM VÁS, NEUBLIŽUJTE SI TOUHLE BIRD BOX VÝZVOU. Nevíme, jak to začalo, a i když si vážíme vašeho zájmu, tak Chlapec a Dívka mají jen jedno přání pro rok 2019 a to je, abyste neskončili v nemocnici," napsal oficiální účet Netflixu na svůj twitter.

Samotní kritici se k filmu staví vlažně. Na webovém agregátoru recenzí má Bird Box aktuálně 62 procent a průměrnou známku 5,9/10. Ve svém krátkém souhrnu server uvádí, že i přes silné herecké výkony a mrazivou atmosféru film nenaplňuje svůj obrovský potenciál. Na Netflixu je takřka dvouhodinový snímek divákům k dispozici už od 21. prosince.