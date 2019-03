Zemřela Aťka Janoušková. Svůj hlas propůjčila včelce Máje

Ve věku 88 let zemřela herečka Aťka Janoušková, která dala hlas řadě postav z pohádek a večerníčků. Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál, kterému zprávu o úmrtí Janouškové sdělil její kolega Lubomír Zemanec. Hlasem Janouškové promlouvala třeba včelka Mája ve stejnojmenném animovaném seriálu. Janoušková ale hrála i v řadě divadelních představení, kde mohla uplatnit nadání pro tanec a zpěv.

Diváci mohli nezaměnitelný hlas Aťky Janouškové slyšet například ve večerníčcích Broučci a Příběhy včelích medvídků nebo v pohádkovém seriálu Arabela. Jejího hlasového umění hojně využívali i tvůrci televizních reklam. Zahrála si i v několika filmech. Epizodní roli jí svěřil třeba režisér Miloš Forman ve svém oscarovém hitu Amadeus. V divadle a ve filmu ji odsoudil ke ztělesňování spíše vedlejších rolí její malý vzrůst, kdy v dospělosti měřila jen 120 centimetrů.

V roce 2009 obdržela Cenu Františka Filipovského za celoživotní přínos domácímu dabingu. Při přebírání ceny tehdy novinářům řekla, že za pět desítek let, co se dabingu do té doby věnovala, dabovala obrovské množství nejrůznějších zvířat, včetně hmyzu. Počty zvířátek podle ní dokonce převažovaly nad lidskými rolemi. "Samozřejmě nejvíce vzpomínám na včelku Máju, to byla moje nejúspěšnější role, která měla velkou odezvu," uvedla.

Hraní se pražská rodačka - vlastním jménem Vlasta Janoušková - věnovala už od dětství. Byla také členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru. Během druhé světové války účinkovala v Národním divadle, odkud ale dostala vyhazov, protože její rodiče zatklo gestapo. Nějaký čas se živila jako cizojazyčná korespondentka, zpět na divadelní prkna ji přivedl až později E. F. Burian.