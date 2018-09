Tělo je nejlepší technologie, říkají tanečníci novou inscenací

Neustálá přítomnost člověka na sociálních sítích a online připojení v kontrastu s potřebou zklidnění mysli, zastavení duše i těla a pozorováním sebe samého v čase a prostoru je námětem nové inscenace tanečního souboru 420people. Jeho umělecký šéf Václav Kuneš k ní přizval několik osobností nastupující taneční generace, které živě doprovodí se svou autorskou hudbou kapela Please The Trees. Premiéra inscenace The Watcher (Pozorovatel) je v úterý večer v pražské La Fabrice.

Inscenace pro pět tanečníků a doprovodnou kapelu vypráví o dnešním člověku, který nestíhá, a nestíhá tak moc, že už ani nestíhá nestíhat, uvádějí tvůrci. Vypráví o člověku, který z vlaku potřebuje vidět do své ledničky, výpadek signálu ho dostává na pokraj šílenství a při vybitém mobilu přestává existovat.

Tvůrci se snaží divákovi sdělit, že nejlepší technologie, kterou člověk má, ale velmi málo ji využívá, je jeho tělo. "Koncept Pozorovatele je starý tisíce let. Spočívá ve schopnosti vidět sám sebe z odstupu. K tomu potřebujeme najít si čas, o kterém neustále tvrdíme, že ho nemáme," říkají.

Pozorovatel je podle nich ten, kdo umí propojit své vlastní schopnosti a alespoň na chvíli dokáže uvidět sám sebe, zároveň tak i všechny ostatní -bez signálu, bez wi-fi a bez internetu. V představení účinkují Francesca Amanteová, Fanny Barrouquéreová, Veronika Čimborová, Simona Machovičová, Filip Staněk a Please The Trees. Kostýmy navrhla Olo Křížová a za podobou scény stojí Hynek Dřízhal.

Soubor současného tance 420people, do jehož názvu si tvůrci vepsali českou telefonní předvolbu, založili Václav Kuneš a Nataša Novotná na přelomu roku 2007 a 2008 po návratu z působení v prestižním souboru tanečního divadla - Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. Vize vybudovat v Praze vlastní soubor současného tance dala vzniknout značce 420people, která působí na mezinárodní scéně již deset let.