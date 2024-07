The Cult dnes při evropském turné k 40. výročí vzniku zahrají v Praze

Britská kapela The Cult dnes vystoupí v Praze při svém turné s názvem The 8424 Tour, na které vyjela, aby oslavila 40. výročí existence. V multifunkčním kulturním prostoru Archa+ zahraje písně ze všech svých 11 alb a fanouškům připomene hity jako She Sells Sanctuary, Fire Woman nebo Rain. Ve své tvorbě se nebrání rozličným hudebním žánrům ani inspirací hudebními kolegy.

The Cult vznikli v roce 1984 v Anglii. Prosadili se jako zásadní postpunková kapela, prodali miliony alb a získali řadu mezinárodních ocenění. O jejich zatím posledním albu Under the Midnight Sun z roku 2022 kritika napsala, že "neuhasitelní rockoví melodramatici mají stále oheň v očích".

Koncem roku 2023 zásadní členové kapely Ian Astbury (zpěv) a Billy Duffy (kytara) zorganizovali pod názvem Death Cult 8323 turné po Velké Británii spolu s jediným americkým vystoupením v Los Angeles. V prvních měsících letošního roku kapela zahájila vydávání série vinylových reedicí svých alb, které ocenila kritika.

V Divadle Archa (dnes Archa+) vystoupili The Cult před 12 lety. Tehdy se v Praze představili noví členové obnovených The Cult - baskytarista Chris Wyse, bubeník John Tempesta a druhý kytarista Mike Dimkich. Z nich do současnosti v kapele zůstal pouze bubeník Tempesta.

Skupina, která získala ve Velké Británii a USA v 70. a 80. letech mnoho příznivců postpunkové a gotické scény, se v Česku představila například v roce 1993 v Brně jako předkapela Metalliky. V Anglii prorazila díky singlům jako She Sells Sanctuary, později v USA dokonce na metalové scéně s písní Love Removal Machine. V roce 1989 ve Spojených státech The Cult uspěli v hitparádách s albem Sonic Temple. Většímu úspěchu bránily časté změny ve složení kapely a spory mezi členy.

V roce 1995 se po sérii neúspěšných nahrávek The Cult rozpadli. Doba nečinnosti byla přerušena pouze v roce 1999 koncertem na festivalu za svobodu Tibetu a v roce 2001 vydáním CD Beyond Good and Evil. Zpěvák Astbury v mezidobí působil například v obnovené sestavě The Doors.