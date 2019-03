Banksyho skartovaný obraz přilákal desetitisíce zvědavců

Napůl skartovaný obraz Dívka s balónkem streetartového umělce Banksyho si do Muzea Friedera Burdy v německém Baden-Badenu přišlo prohlédnout na 60 tisíc lidí. To je výrazně více, než se očekávalo, sdělilo muzeum, v němž byl obraz k vidění od 5. února do 3. března.

Banksyho dílo bylo vystaveno poprvé od londýnské aukce loni v říjnu, kdy se obraz překvapivě sám částečně skartoval. Mnoho návštěvníků si ho přijelo prohlédnout do německého lázeňského města z daleka, uvedlo muzeum.

Téměř polovina návštěvníků přitom zároveň zašlo na souběžnou a stále běžící výstavu Die Brücke (Most), která představuje díla německých expresionistů. Další polovina však údajně přišla pouze kvůli Banksyho obrazu.

Po výstavě v Baden-Badenu, na kterou muzeum nevybíralo vstupné, se nyní dílo přesune jako stálá zápůjčka do Státní galerie ve Stuttgartu. Také tady bude v souladu s Banksyho filozofií demokratizace umění obraz přístupný zdarma.

Částečná skartace obrazu Dívka s balónkem vyvolala senzaci nejen v uměleckém světě. Obraz se totiž začal pomocí zabudovaného mechanismu řezat na proužky krátce poté, co byl v aukční síni Sotheby's vydražen za více než milion liber (29,3 milionu korun).

Banksy, jehož totožnost je neznámá a je předmětem řady spekulací, později zveřejnil video, v němž naznačil, že původně se mělo dílo skartovat celé jako výraz kritiky obchodu s uměním. Na dražbě ale uvázlo přibližně v půli.

Dílo, které změnilo jméno z Dívka s balónkem na Láska je v koši, přijala nakonec i částečně skartované sběratelka, která jej vydražila. Podle mnohých odborníků přitom cena výtvoru jedinečným způsobem úpravy ještě vzrostla.