Čeští fotografové už nechtějí do Czech Press Phota. "Soutěž ztratila kredit"

Několik předních fotografů se odmítá zúčastnit jubilejního 25. ročníku soutěže Czech Press Photo (CPP). Soutěž podle nich ztratila kredit, který si mnoho let budovala. V otevřeném dopise ředitelce soutěže Veronice Souralové to uvedli Michal Čížek, Milan Jaroš, Stanislav Krupař, Tomki Němec, Filip Singer a Jan Šibík, většinou držitelé mnoha cen z této prestižní fotožurnalistické soutěže. Vyjádření Souralové ČTK zjišťuje.

Úvahy o tom, kam dále soutěž směřovat, gradovaly po několikaletém vedení společnosti novou ředitelkou po loňském ročníku. V něm zvítězil snímek Lukáše Zemana, který podle něj zachycuje samici orangutana s umírajícím potomkem na Borneu, kde tito primáti trpí ustupujícím pralesem. Snímek vyvolal kritiku předních fotografů včetně několikanásobného člena poroty CPP Andreje Bána, podle nichž není žurnalistickým snímkem a autor mohl jeho význam posunout formulací popisku.

Porota v čele s Petrem Joskem za vítězstvím snímku ale stála. Také Souralová uvedla, že nikdo nečekal fotografii s globálním námětem - z toho můžou podle ní plynout jisté polemiky, které vyvolala. S fotografií soutěžil autor, který je volným fotografem.

Kritici cesty, kterou se soutěž pod vedením Souralové začala ubírat, po loňském udělení cen vyzvali vedení CPP k proměně soutěže. Chtějí jí vrátit zaměření na žurnalistickou fotografii, porota by se podle nich měla každoročně obměňovat, hlasovat veřejně, uplatňovat požadavky na autentičnost fotografie a omezit manipulaci s obrazem i vyzněním snímku.

"Z našich podnětů a připomínek se však do pravidel promítlo pouze omezení účasti amatérských fotografů. Snad to bylo proto, že jste si sama vědoma pochybení z loňského ročníku, kdy se Fotografií roku stal snímek, jehož důvěryhodnost nemohl autor doložit," uvádějí fotografové v dnešním otevřeném dopise. "Ani po vzrušené debatě, kterou jsme v médiích a na sociálních sítích otevřeli, porota výsledek nerevidovala. Pro nás, profesionály, to bylo velké zklamání. V době, kdy se žurnalistika nachází v krizi, demokratické státy bojují s fake news a svět se stává víc a víc nepřehledným, zvítězí v soutěži novinářské fotografie takto sporný snímek," píšou ředitelce.

Ignorování jejich připomínek je prý utvrdilo v přesvědčení, že nemá smysl se soutěže CPP nadále účastnit. "Není pro nás důležité ocenění v soutěži, která se navenek tváří hrdě a sebejistě, mediálně se prosazuje jako etalon kvality českého fotožurnalismu, ale přitom v ní dochází k takovým zásadním selháním a pochybením," komentují současný stav soutěže.