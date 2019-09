Dvořákovu sochu inspirovala hořící katedrála Notre-Dame

Sochař Radomír Dvořák dokončuje ve své dílně v Lipnici nad Sázavou kamennou sochu inspirovanou vyhořelou pařížskou katedrálou Notre-Dame. Strávil na ní více než 200 hodin práce. Od příštího týdne bude zdobit zahradu soukromého sběratele. Veřejnost uvidí Dvořákova díla nejspíš příští rok na hradě Lipnici.

Skulptura začala vznikat v době, kdy pařížská katedrála poškozená nebyla. Po jejím požáru v polovině dubna se původní návrhy změnily. Figura tvořící gotické okno, jímž zároveň prostupuje, vychází z plamenů. "Nikdy to nedělám tak, že bych vymýšlel téma a do toho se trefoval tvarem, vždycky vymýšlím tvar, a ono z toho nějaké téma vznikne," řekl Dvořák. V případě sochy Notre-Dame využil nejen tragickou událost, ale i prozaickou podobu kamene, který má výrazně odlišenou lícovou a rubovou stranu. A tak i ženská postava je z lícové strany dokonalá, hrdě vypjatá, zato z rubu je jen naznačená a jakoby pohlcená ohněm. "Rozpor mezi dvěma stranami je obrovský, přitom je pojí obrysy těla a divák očekává, že budou obě strany stejné," řekl Dvořák.

Jeho tvorbu z posledních let mohli zájemci vidět před několika měsíci na výstavě v Havlíčkově Brodě uspořádané k jeho 60. narozeninám. Na příští rok připravuje instalaci na hradě Lipnici. Rád by svým uměním zabydlel renesanční Trčkovský palác, ze kterého zbyly jen zdi. "Je to obrovský prostor bez střechy, který mě láká," řekl Dvořák. Koncepci výstavy ale ještě prozradit nechtěl.

Radomír Dvořák se narodil 18. května 1959 v Havlíčkově Brodě. Je absolventem pedagogické fakulty univerzity v Hradci Králové. Sochařství se věnuje od roku 1979. Své sochy vytváří ze dřeva i kamene v dílně, která od roku 2011 sídlí v Lipnici nad Sázavou. Experimentuje i s dalšími materiály včetně betonu. Vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě.

K jeho nejznámějším dílům patří triptych Národní památník odposlechu, který vznikl v zatopených žulových lomech u Lipnice nad Sázavou. Od roku 2013 zdobí Lipnici jeho žulový portrét spisovatele Jaroslava Haška nazvaný Hlava XXII. Je také autorem pomníku ve tvaru klíčů oslavujícího boj za svobodu, který odhalil jihlavský Spolek pro navrácení sochy TGM 17. listopadu 2015. Jeho práce je vidět i v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, kde byla u příležitosti loňského 100. výročí vzniku Československa odhalená skulptura ve tvaru lipového listu.