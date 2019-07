Francouzsko-českou hudební akademii doplní výtvarné umění

Francouzsko-českou hudební akademii v Telči letos poprvé doprovodí francouzské výtvarné umění. V městské galerii budou vystavovat výtvarnice Nicole Pérignonová a Charlotte Van der Vekenová z regionu Grand Est, které mají v telčské galerii ateliér přístupný veřejnosti už od minulého týdne. Hudební akademie začne 14. července, sdělil její umělecký vedoucí Vladimír Bukač.

"Slavíme 25 let nepřetržitého trvání akademie tady v Telči, což je, řekl bych, na akci tohoto druhu docela vysoké číslo," uvedl Bukač. V programu jsou kromě hudebních kurzů koncerty, které budou kromě Telče na zámku ve Žďáru nad Sázavou, v kostele ve Vysoké Lhotě a v Třebíči.

Zahájení osmidenní výstavy prací francouzských výtvarnic s názvem Charivari v galerii Hasičský dům bude 20. července, předcházet bude koncertu profesorů akademie, který se uskuteční v telčském Panském dvoře.

O rozšíření programu o francouzské výtvarné umění se postaral telčský umělec Jan Vičar, který loni ve Francii získal cenu Maria Avatiho pro nejlepšího grafika. Akce by podle něj měla povzbudit spolupráci mezi francouzskými a českými výtvarníky v obou regionech. Původním záměrem bylo pozvat do Telče více umělců, ale vytrvaly jen dvě výtvarnice. "Výstava nebude vytvořena jen z toho, co udělají tady po dobu tří týdnů v galerii, ale přivezli jsme i jejich práce z Francie," uvedl.

Mezi 50 studenty akademie budou vedle dvou desítek českých účastníků hudebníci z Mexika, USA, Mongolska, Kuby, Izraele, Japonska, Jižní Koreje a dalších zemí. Francouzští lektoři povedou výuku na hoboj, lesní roh a flétnu, čeští pedagogové se budou věnovat kurzům zaměřeným na smyčcové nástroje - housle, violu a violoncello. Nejlepší účastníci akademie se představí 23. července na koncertě v třebíčském Muzeu Vysočiny.