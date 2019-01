Galerie v Liberci bude lákat na Měřičku, sochy i návrat vody a hygienu

Oblastní galerie v Liberci měla loni druhou nejvyšší návštěvnost od přestěhování do historické budovy lázní, zavítalo do ní 44 212 lidí. Na letošní rok chystá výstavu grafika Jana Měřičky, nejlepších českých sochařek a na výstavě zaměřené na hygienu se objeví vodní hladina jako připomínka původního využití budovy. Řekl to ředitel galerie Jan Randáček.

Liberecké galerii prospělo, že se v roce 2014 přestěhovala do zrekonstruovaných městských lázní. Ve starých prostorech novorenesančního Liebiegova paláce mívala ročně mezi 10 000 až 18 000 návštěvníky, v lázních jich zatím pokaždé bylo více než 42 000 za rok. "Mám radost, že se liberecká galerie těší velké podpoře, a věřím, že se již plně etablovala jako důležitý kulturní a turistický cíl návštěvníků Libereckého kraje," řekl Randáček.

Rekordní byl pro galerii rok 2017 s 50 731 návštěvníky. "Bylo to zejména díky výstavě sbírky rakouského sběratele a galeristy Helmuta Klewana nazvané Giacometti - Picasso - Chirico," uvedl ředitel galerie. Loni přišlo sice do galerie zhruba o 6500 lidí méně než v roce 2017, i tak ale šlo podle Randáčka o druhou nejlepší sezonu. "K nejúspěšnějším výstavám roku 2018 patřily výstavy Fenomén Charlemont, Skol!!!, Plus Minus nebo výstava Sudek, Funke, Drtikol," dodal.

Galerie je co do velikosti sbírek pátou největší v zemi. Má více než 2000 obrazů, přes 16 000 grafik a kreseb a zhruba 3000 plastik a dalších předmětů. Podle ředitele galerie lze těžko říci, jaké výstavy budou letos největšími lákadly. Předpokládá, že by se mezi ně mohla zařadit výstava grafických děl Jana Měřičky, která začne za dva týdny. "Ta by mohla být zajímavá. Je to dobrý grafik a hlavně je to jméno z regionu, to by mohlo přilákat Liberečany," uvedl Randáček.

Mezi stěžejní řadí ředitel i jarní výstavu děl nejlepších českých sochařek. Bude připomínkou 50 let od památné venkovní výstavy, kdy po Liberci bylo instalováno téměř 50 uměleckých děl. Hlavní letní výstava ponese nejspíš název Hygiena. "Nebude jen o vystavených uměleckých dílech, ale bazénová hala se úplně změní a objeví se tam vodní hladina," podotkl ředitel galerie.