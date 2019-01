Galerie v Novém Městě na Moravě zahájí rok výstavou Vybraná výročí

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku zahájí letošní rok výstavou, kterou připomene výročí narození řady umělců, jejichž díla jsou zastoupena ve sbírkách galerie. Slavnostní zahájení výstavy Vybraná výročí, které bude 13. ledna, spojí galerie s koncertem Tišnovského komorního orchestru. V plánu letošních výstav je také posmrtná souborná výstava jihlavského výtvarníka Františka Derfla. Galerie chce rovněž promítat umělecké filmy nebo filmy Osvobozeného divadla, řekl ředitel galerie Josef Chalupa.

Galerie představí ve větším výběru Derflovy objekty, grafiku, pastely i malbu. Umělec by se letos dožil 80 let. "Přecházel od inspirace technickým světem k hravosti a uvolněné fantazii. Zemřel v prosinci 2017," řekl Chalupa.

Na výstavě Vybraná výročí bude zastoupen malíř a grafik Čeněk Dobiáš, který se narodil před 100 lety v Ubušíně na Žďársku. Byl členem brněnského Spolku výtvarných umělců Aleš a spolku Skupina M. Horácká galerie vlastní několik jeho děl ze 60. a 70. let 20. století. Sté výročí narození by oslavil Josef Špaček, který se z původně amatérského výtvarníka vypracoval v umělce se zajímavým pojetím děl, řekl Chalupa. Pocházel z Bystřice nad Pernštejnem. O deset let starší byli umělci Jaroslav Polanský nebo František Hradecký. Galerie výstavou připomene také sochaře Václava Žaluda známého především portrétní tvorbou. Galerie má i rozsáhlou pozůstalost sochaře Josefa Mařatky. Na výstavě připomene 145. výročí jeho narození.

Na konci ledna začne výstava Vladimíra Hanuše nazvaná Malé události. Podle Chalupy nabídne spíš komorní tvorbu fotografa a ilustrátora Hanuše, který vytváří malované obrazy, kresby i prostorové objekty skládané z materiálů jako papír, plast nebo dřevo.

Žijící regionální umělce od fotografů po šperkaře nabídne na jaře výstava Chronos. Návštěvníci uvidí díla grafika Petra Bendy, malíře Bořivoje Pejchala nebo fotografa a kreslíře Antonína Kanty. Přes léto bude galerie vystavovat dřevěné sochy jihlavského umělce Pavla Tomana společně s fotografickými obrazy Pavla Bezděčky.

Protože se v Novém Městě na Moravě bude v létě konat už 10. ročník letního setkání hráčů na smyčcové nástroje Slunohraní, připojí se galerie výstavou, která nabídne výtvarné práce skladatele Bohuslava Martinů. Galerie ji připravuje ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů v Poličce. Nabídne také tvorbu malíře Věroslava Bergra, který se nechal inspirovat skladatelem Gustavem Mahlerem.

Horáckou galerie spravuje od roku 2001 Kraj Vysočina. Sídlí v renesančním zámku na Vratislavově náměstí. Založená byla v roce 1964.