Galerie Václava Chada vystaví díla studenta baťovské Školy umění

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku vystaví obrazy Slavoje Kovaříka (1923 až 2003), který byl studentem baťovské Školy umění. Retrospektivní výstava je zaměřená zejména na tvorbu z 50. a 60. let minulého století a některá Kovaříkova díla jsou veřejnosti zpřístupněna vůbec poprvé. V tiskové zprávě to uvedla Kateřina Martykánová, mluvčí obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, která zámek spravuje. Výstava nazvaná "Vždy jsem měl rád noci" začne ve čtvrtek, potrvá do 17. března.

Kovařík v 50. letech maloval krajiny a zátiší, a to způsobem inspirovaným Picassem a Fillou. V 60. letech jej zaujala města a civilizační problematika, častým tématem byla například rodná Olomouc.

"Na přelomu 60. a 70. let pak tvořil koláže, dekoláže a asambláže. A právě ty tvoří společně s obrazy z 50. let jádro zlínské retrospektivní výstavy," uvedl kurátor výstavy Ladislav Daněk, který připravil na 13. února komentovanou prohlídku výstavy.

Galerie představuje dílo zlínské Školy umění dlouhodobě. Kovařík školu navštěvoval v letech 1939 až 1941, přátelil se i s Václavem Chadem (1923 až 1945), jehož jméno galerie nese. Chad tvořil pouze pět let, přesto patřil k významným českým umělcům první poloviny 40. let. Zapojil se do protifašistického odboje, v únoru 1945 se při zatýkání gestapem pokusil o útěk a byl zastřelen.

Kovařík žil po válce v Olomouci, pracoval také jako kreslič, konstruktér, návrhář, divadelní scénograf i jako externí pedagog na Univerzitě Palackého.