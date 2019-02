Humor Wintera-Neprakty, Švandrlíka a Kopeckého v Želči

V obrazárně Špejchar v Želči na Táborsku začala výstava vtipů, fotografií a knih Jiřího Wintera-Neprakty. Představuje asi 150 exponátů. Spolu s Winterem se mohou lidé seznámit i s Miroslavem Švandrlíkem a Bedřichem Kopecným, kteří tvořili náměty vtipů a předkreslovali je. Řekl to kurátor výstavy Pavel Šmidrkal. V obrazárně začala také výstava brněnského malíře Přemysla Pitříka uspořádaná k jeho 60. narozeninám. Výstavy potrvají do 8. května.

S Kopecným, který vymyslel jméno Neprakta, spolupracoval Winter asi dvě desetiletí. Podle Šmidrkala je ale dnes Kopecného podíl na Winterově tvorbě méně známý než v případě Švandrlíka. "Lidé, kteří mají spojeno, že Neprakta je Švandrlík a Winter, zjistí, že spolupráce s Kopecným trvala asi od roku 1949 do roku 1971. Vtipy z jejich spolupráce jsou hlubší, intelektuálnější. Švandrlík s Wintrem už dělali vtipy lidovější," vysvětlil Šmidrkal. Součástí výstavy jsou návrhy vtipů včetně textů i jejich Winterovo provedení.

Pozůstalost bezdětného Kopecného opatrovala jeho sestra. Do rukou soukromého sběratele se dostala po její smrti, doslova ji zachránil vyhozenou v kontejneru. Obsahovala kresby i texty, protože Kopecný hodně psal nejen pro časopis Dikobraz, ale i pro rozhlas, řekl Šmidrkal, který je autorem nové knihy nazvané Pamlsky firmy Neprakta. "Kniha kromě vtipů a předkreslených námětů obsahuje i několik fotografií ze soukromého života Jiřího Wintera, publikace má asi 70 stran," řekl Šmidrkal.

Malíř, karikaturista, ilustrátor a humorista Jiří Winter-Neprakta (1924 - 2011) byl rekordmanem v počtu kreslených vtipů, zajímal se ale například i o antropologii a tajemno všeho druhu. Byl také vyhlášeným gurmánem, vášnivým sběratelem a cestovatelem, miloval zvířata a krásné ženy. Nejvíce ale proslul jako autor kreslených vtipů a knižní ilustrátor. Na výstavě je přes 200 knih nebo přebalů gramofonových desek s Winterovými ilustracemi.

Malíř Pitřík je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, ateliér má v Brně. "Je to typ samotářského malíře, nikdy se nezapojil do žádných spolků a sdružení. Letos v červnu bude mít 60 let, výstavu jsme koncipovali k jeho jubileu," řekl Šmidrkal. Vystaveno je asi 50 obrazů, především abstraktních olejomaleb.

Objekt špejcharu zbudovaný kolem roku 1802 přestal sloužit svému účelu po roce 2008 a postupně chátral. Nový majitel, farmář Martin Novák, ho v roce 2012 opravil. V přízemí vzniklo Muzeum zemědělské techniky, v patře je obrazárna, kde se konají výstavy. Loni ho podle Šmidrkala navštívilo asi šest tisíc lidí.