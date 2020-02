Izraelská malířka s vazbami na Prahu bude vystavovat v Libni

Uznávaná izraelská malířka Rotem Manor, otevře svou první výstavu v České republice s názvem Zapomněla jsem své heslo v Galerii Haly C v pražské Libni. Leitmotivem velkých olejů jsou, jak sama, říká "fantastické krajiny".

Rotem Manor je rodačka z izraelské Haify, která loni vyhrála Cenu Ministerstva kultury Státu Izrael. Studovala na jeruzalémské Bezalel Academy of Arts and Design. K České republice a zejména Praze má ale velice blízko. "Studovala jsem také na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Jiřího Příhody," říká. "Pokaždé když přijíždím do Prahy cítím se velice vítána. Mám tu mnoho přátel. Navíc můj pradědeček pocházel z Česka, a tak je výstava v Praze pro mě něčím velice speciálním," říká Manor.

Svůj vztah s Prahou pojistila manželstvím s pražským rodákem Bedřichem Kratochvílem. Ten se z původní - pražské - profese novináře (například Lidové noviny či Hospodářské noviny) v Izraeli přeorientoval na rámaře. V soukromé firmě vyrábí rámy obrazů pro přední světové galerie, jako jsou například americká galerie současného umění Pace Gallery v New Yorku nebo Tate Modern v Londýně. Pracoval též s galeristy na největším uměleckém veletrhu Art Basel ve švýcarské Basileji.

"V libeňské Hale C vystavím především své nové obrazy, které jsou inspirovány pouštní krajinou Izraele. Je to kombinace realistických předloh s mou vlastní fantazií," popisuje před zahájením pražské výstavy své barvami hýřící obrazy Rotem Manor.

Kurátor Hagai Segev připodobňuje umění izraelské malířky k realitě, která se podobá dětské. "Podobně jako děti vymýšlí realitu, která je výsledkem volné, bezmezné představivosti, vytváří svou osobitou realitu Rotem Manor," píše Hagai." Mnohé z obrazů vykreslují situace chaosu nebo zkázy. I když vypadají nádherně a pestře, jejich interpretace a analýza vyvolává rozpaky a občas i znepokojivé pocity. Účelem je otevřít mysl diváka světu představivosti, fascinace a překvapení," láká na výstavu kurátor původem též z Izraele.

Vernisáž výstavy Zapomněl jsem své heslo je ve čtvrtek 27. února od šesti hodin večer v Lihovarské 12 v Praze 9.