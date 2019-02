Když vám Banksy pomaluje zeď, čekejte davy a chaos.

Když vám známý streetartový umělec Banksy pomaluje zeď, přitáhne to davy, vandaly a nastane chaos. Jeden člověk nemohl prodat svůj dům, druhý musel nechat zeď odstranit. Napsal to britský deník The Guardian, který hovořil s několika lidmi, jimž Banksy změnil život tím, že na jejich majetku zanechal svou stopu.

"Měl jsem dům v Bristolu, městě, kde se dřív pohyboval i Banksy. Pronajímal jsem ho studentům. Jednoho dne mi jeden z nich zavolal a zeptal se, jestli může jeho 'známý umělec věnující se graffiti' na boční stěnu namalovat nějaké umělecké dílo," zavzpomínal někdejší majitel nemovitosti David Anslow na události z roku 2003. Dodal, že s nabídkou souhlasil a moc o ní ani nepřemýšlel. "O několik let později mi jeden přítel řekl: 'Víš, že máš na domě Banksyho?'," uvedl Anslow.

V té době svůj dům prodával, ale kvůli graffiti nemohl najít kupce. "Lidé mi říkali, že dům se jim líbí, ale že nechtějí tu věc na straně." Pak dostal spásný nápad. Rozhodl se prodat Banksyho a dům nabídl zdarma v rámci reklamy na městskou uměleckou galerii, kterou rozjížděl.

"Chtěl jsem si být jistý, že kupec zeď zachová," vysvětlil Anslow. Telefon vzápětí nepřestával zvonit. "Jeden Australan nabídl 400 tisíc liber. Další člověk z Los Angeles chtěl mít zeď v Kalifornii, dům by ale spadl."

Jakmile se však zpráva rozšířila, někdo se do domu vloupal, zdemoloval zařízení a graffiti polil červenou barvu. "Bylo zničené. Pak ho chtěl každý umělec věnující se graffiti v Bristolu pomalovat, a tak z toho vznikla koláž, přičemž Banksyho práce je stále viditelná," řekl Anslow. Když se situace uklidnila, prodal dům za 160 tisíc liber (nyní 4,8 milionu korun).

Svou malbu zanechal Banksy také v americkém New Orleansu. Po úderu hurikánu Gustav v roce 2008 se souhlasem majitele vyjednaným přes prostředníka vytvořil na zdi graffiti znázorňující dva příslušníky národní gardy, jak vynášejí z domu oknem televizi. Podle majitele nemovitosti Seana Cummingse bylo graffiti reakcí na zprávy o rabování, které se tehdy objevily. "Věděl jsem, že je to kontroverzní kousek, tak jsem se ho snažil ochránit plexisklem, ale moc se to nepodařilo. Objevila se na něm další graffiti, lidi na něj lepili plakáty a pak málem shořelo," řekl Cummings. Proto jednoho dne nechal kus zdi vyříznout a odvézt.

Práce trvala téměř čtyři roky

Restaurační práce trvaly skoro čtyři roky. "Teď je zeď ve skladu, ale v březnu ji vystavím ve svém hotelu. Budeme muset rozebrat vchod, abychom ji dostali dovnitř. Vím, že je to absurdní, ale je to v Banksyho stylu," uvedl developer.

Na "velmi, velmi stresující" boj o ochranu Banksyho díla před vandaly a zloději vzpomíná také Ian Lewis, na jehož garáži v Port Talbot ve Walesu se Banksyho graffiti objevilo minulý měsíc. Ocelárenský dělník nakonec dílo prodal za sto tisíc liber (asi tři miliony korun) a s novým majitelem, galeristou Johnem Brandlerem, se dohodl, že graffiti zůstane ve městě a bude veřejně přístupné.

Banksy, jehož první graffiti se objevila na zdech právě v anglickém Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si však na své anonymitě. Jeho díla se v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Ve svém domovském Bristolu stále rozděluje veřejné mínění. Někteří ho totiž považují za vandala, ale ti už dnes pravděpodobně tvoří menšinu, uzavírá The Guardian.